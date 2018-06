Il Vicepremier su Rai3 Salvini ad Agorà avverte Bruxelles: "Non vorrei dover ridiscutere contributi dell'Italia all'Europa" Il Ministro dell'Interno interviene sul nodo dei migranti e sulle politiche che l'Europa dovrà adottare nel vertice di domenica prossima

Condividi

"Andremo a rivedere la protezione umanitaria: non scappano da guerre né persecuzioni, occorrono criteri oggettivi"#Salvini ora ad #agorarai@matteosalvinimi pic.twitter.com/36v8NGG4Eb — Agorà (@agorarai) 21 giugno 2018

"Togliere la scorta a #Saviano? Saranno le istituzioni competenti a valutare se corre qualche rischio, anche perché mi sembra che passi molto tempo all'estero"#Salvini ad #agorarai pic.twitter.com/NlxPgy7U84 — Agorà (@agorarai) 21 giugno 2018

A #RaiStudio24 @graziano_delrio #Salvini prova a minacciare e alzare la voce. E' quello che vediamo nei bar. Spesso la alza perché non sa di cosa parla. Se deve risparmiare tolga a me la #scorta e la lasci a #Saviano — Studio24 (@RaiStudio24) 21 giugno 2018

A tre giorni dal vertice ristretto di Bruxelles sul sempre più caldo dossier migranti, il governo italiano ribadisce la linea dura. E lo fa attraverso un'intervista del vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini alla trasmissione di Rai3 Agorà."Io sono ottimista e credo che faremo un accordo soddisfacente" in Europa, "sulla protezione delle frontiere esterne sulla carta sono tutti d'accordo, bisogna vedere se dalle parole passeranno ai fatti invece che chiacchiere come da anni", dice Salvini. "L'Italia è un paese che regala ogni anno 6 miliardi all'Unione europea, non posso pagare e prendere le dita occhi negli occhi, non vorrei ridiscutere questo contributo"."La situazione è pesante e nessuno ci ascoltava in Europa. I rifugiati veri sono 7 su 100. Andremo a rivedere la protezione umanitaria, il 30 per cento del totale: occorrono criteri oggettivi", ha detto ancora il ministro dell'Interno. "Merkel ci dice 'l'Italia non va lasciata sola', la Francia dice 'vi aiuteremo', tutta l'Europa dice 'vi aiuteremo', perché abbiamo alzato sobriamente la voce, e che dice il documento" in vista del vertice europeo? "Vi aiuteremo tra 2 anni, per intanto tenetevi tutti e ve ne rimandiamo altri indietro". Inaccettabile per Salvini: "L'aiuto mi serve aiuto adesso, non tra un annetto".Orban ha ragione "quando dice che bisogna proteggere le frontiere esterne dell'Europa, ha torto, lui come altri, quando l'Italia viene lasciata sola"."Noi non stiamo ospitando i poveretti dell'Africa, stiamo svuotando della classe media l'Africa", argomenta il vicepremier. "Spesso e volentieri arrivano persone che lavorano, che pensano che in Italia ci sia lavoro per tutti: non stiamo ospitando i bambini attaccati dai mosconi. Stiamo facendo un doppio danno", all'Italia e all'Africa."Pacchia dei migranti? Se uno sta in un albergo, penso a Bormio in alta Valtellina, una localita' di vacanza bellissima, vacanza che molti italiani non si possono permettere da tempo, se uno sta per due anni in un albergo, non scappando da nessuna guerra e avendo garantiti colazione, pranzo e cena, telefonino e televisione, secondo lei cosa e'?". Cosi' Matteo Salvini ad Agora' su RaiTre sulla scelta dei termini usati dal ministro dell'Interno nella polemica sul dossier migranti. (Sulla scorta a Roberto Saviano "saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi sembra che passi molto tempo all'estero. Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani. Ma è l'ultimo dei miei problemi. Gli mando un bacione, mi provoca tenerezza e affetto". Così commenta Salvini un video nel quale lo scrittore accusava il titolare del Viminale di fare propaganda e tornava sull'ipotesi - prospettata in passato da Salvini via Twitter - che gli venga tolta la scorta.Se Salvini vuole risparmiare "tolga a me la scorta ma la lasci a Roberto Saviano". Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio a Rainews24.