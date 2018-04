Comizio in Friuli Venezia Giulia Salvini: al governo solo se potrò mantenere le promesse. Datemi ancora qualche giorno "Spero di tornare i primi di maggio a Monfalcone per festeggiare Fedriga governatore, per tornarci da presidente del Consiglio", dice il leader della Lega concludendo il comizio a sostegno della candidatura di Fedriga alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia

Per formare un governo "del cambiamento" serve ancora tempo. A dirlo è Matteo Salvini. "Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni", spiega il leader della Lega a Monfalcone (Gorizia) per le regionali in Friuli Venezia Giulia . "Ci giochiamo il governo per i prossimi 5 anni. Anche se fossero necessari 2 o 3 giorni in più, l'importante è non sbagliare. Noi vogliamo il governo del cambiamento. È passato molto tempo dal 4 marzo, ma vi chiedo ancora qualche giorno".Per Salvini fondamentale è che il futuro governo si occupi di "lavoro lavoro lavoro" e "cancelli la legge Fornero e applichi la flat tax di cui oggi tutti stanno cominciando a parlare"."Prendo un impegno: vado al governo solo se possiamo mantenere tutte promesse fatte in campagna elettorale: cancellare la Fornero, ridurre le tasse, blindare i confini, riforma della giustizia", promette Salvini. "Io mantengo i patti con i cittadini, non con i politici". Poi: "In Italia c'è bisogno di un governo che vada a Bruxelles e dica 'adesso tocca a noi'. Rispetterò le regole europee se permetteranno di far stare bene gli italiani"."Spero di tornare i primi di maggio a Monfalcone per festeggiare Fedriga Governatore, per tornarci da presidente del Consiglio", annuncia il leade della Lega concludendo il comizio a Monfalcone a sostegno della candidatura di Fedriga alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia.