Intervista alla Tass Salvini: basta con i fantocci delle lobby finanziarie a Bruxelles Il vicepremier in visita a Mosca: con le elezioni cambiamenti epocali per il futuro dell'Europa

Nuovo attacco di Matteo Salvini all'Europa. "Sono sempre più convinto che le lobbies finanziarie a Bruxelles non possono accettare la nostra presenza al governo: questa reazione non mi sorprende, per anni hanno manipolato fantocci mentre adesso sono costretti ad avere a che fare con due movimenti politici verso i quali non possono fare ricatti poiché non devono niente a nessuno, se non difendere gli interessi del loro popolo", dice il vicepremier in un'intervista all'agenzia di stampa russa Tass."Le imminenti elezioni europee costituiranno l'inizio di cambiamenti epocali per il futuro dell'Europa", afferma il leader della Lega nell'intervista che precede la sua visita in Russia. "I nostri avversari parlano di una catastrofe imminente, ma questo riguarda solo i loro interessi personali. Per le nazioni europee, tuttavia, ci sarà un'opportunità senza precedenti di creare una nuova Unione, che sarà principalmente un'unione di territori sovrani, basata sui principi della democrazia, e non sugli interessi di una minoranza di speculatori finanziari, come prima".Il vicepremier e ministro dell'Interno è partito questa mattina per Mosca per intervenire all'Assemblea Generale di Confindustria Russia ed incontrare gli imprenditori italiani.Salvini, all'aeroporto di Fiumicino, si è imbarcato su un volo di linea Alitalia decollato alle 10.50. E' la seconda trasferta in Russia da quando è al governo, dopo quella del 15 luglio scorso. Al centro della visita anche la ricerca di una soluzione alle sanzioni Ue alla Russia.