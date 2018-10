I numeri del governo Salvini blinda la manovra: "Non cambia, noi tiriamo dritto. Lo spread? Non arriverà mai a quota 400" Ospite di Agorà su Rai3 il vicepremier assicura che non ci saranno modifiche, nonostante le bocciature e le turbolenze sui mercati. "Ho assunto un impegno solo in questo studio decine di volte per cambiare la Fornero e adesso perché qualcuno a Bruxelles, lo spread o Bankitalia mi dice che non va bene dico agli italiani 'ho scherzato?'. Io la manovra non la cambio, io vado dritto"

Dopo le critiche e le bocciature rimediate ieri in Parlamento e anche fuori, con il Ministro Paolo Savona che in serata si è detto pronto a riconsiderare i numeri in caso di aumento ulteriore dello spread, la manovra viene oggi blindata dal vicepremier Matteo Salvini, che promette di mantenere l'impostazione del documento senza alcuna modifica sostanziale."La manovra non cambia, ho assunto un impegno solo in questo studio decine di volte per cambiare la Fornero e adesso perché qualcuno a Bruxelles, lo spread o Bankitalia mi dice che non va bene dico agli italiani 'ho scherzato?'. Io la manovra non la cambio, io vado dritto". Così il vicepremier Matteo Salvini ospite di Agorà su Raitre."Se si alza lo spread? Questa e' una buona manovra, quindi non mi pongo il problema. Lo spread non arrivera' assolutamente a 400"."Non diamo soldi a tutti, ma questa manovra economica è l'inizio di un percorso diverso rispetto agli ultimi anni. L'Italia non si merita lo zero virgola degli ultimi anni per la crescita. Le stime degli ultimi anni hanno azzeccato? No. Ci vediamo tra un anno e i fatti sono parole vere rispetto alle parole di Salvini e alle stime di Bankitalia"."Non torneremo indietro, su Fornero, reddito cittadinanza, flat tax Equitalia noi andiamo avanti", assicura.