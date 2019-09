Trasmessi gli atti Nave Gregoretti, Procura Catania chiede archiviazione per Salvini L'ex ministro dell'Interno apre la busta in diretta Facebook

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea La Procura della Repubblica di Catania ha trasmesso al Tribunale dei ministri gli atti dell'inchiesta sul caso della nave Gregoretti chiedendo l'archiviazione per Matteo Salvini.Ne ha dato notizia lo stesso Salvini, aprendo in diretta Facebook la busta contenente l'informazione del sostituto procuratore Andrea Bonomo che ha trasmesso gli atti al Tribunale dei ministri di Catania per il reato di sequestro di persona ma formulando "richiesta motivata di archiviazione".Il Tribunale dei ministri di Catania deciderà entro i prossimi 90 giorni se accogliere la richiesta di archiviazione. La composizione del Tribunale dei ministri è la stessa di quella che il 24 gennaio scorso aveva chiesto al Senato l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dell'allora ministro dell'Interno per il caso Diciotti. La Procura di Catania aveva chiesto anche quella volta l'archiviazione del fascicolo."Il sostituto procuratore della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, Andrea Bonomo, sostanzialmente sostiene che non ho fatto niente" ha detto il segretario della Lega."La Procura dice che Salvini ha fatto bene, vediamo se il Tribunale dei ministri anche questa volta si esprimerà in maniera opposta - ha spiegato Salvini dopo aver letto pubblicamente l'atto - Lavorate come volete, sappiate che sarò comunque sereno, determinato e tranquillo".L'ex titolare del ministero dell'Interno dal 27 al 31 luglio 2019 non concesse dalla nave Gregoretti lo sbarco dei migranti nel porto di Augusta, in Sicilia, fino a quando non arrivò la disponibilità ad accogliere le persone da parte di altri 5 Paesi europei.Salvini, prima dell'apertura e lettura pubblica via social del plico, ha annunciato su Twitter di aver ricevuto la busta commentando: "Sabato pomeriggio, a casa coi bimbi a fare i compiti e guardare i cartoni, suonano alla porta e ti consegnano una busta chiusa che arriva dalla Procura di Catania....Che dite, buone o cattive notizie? La apriremo insieme più tardi e ne parliamo. Paura? Di niente e di nessuno!"