Roma? "La gente mi dice di fare presto" Salvini: chi rallenta la flat tax danneggia l'Italia Il ministro dell'Interno: da giugno al via la pistola elettrica. Lotta alla droga, ridurre il tetto della modica quantità

"Abbassare le tasse e semplificare la vita agli italiani non è un capriccio della Lega, ma un'emergenza per famiglie e imprese, un dovere previsto nel contratto di governo. Se qualcuno rallenta la Flat Tax non danneggia Salvini o la Lega, ma danneggia il Governo e l'Italia intera. Fiat Tax subito, già da quest'anno, gli italiani ci chiedono coraggio!". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini."A giugno arriva in dotazione delle forze dell'o rdine la pistola elettrica", annuncia poi Salvini sul tema della sicurezza in occasione della convention del partito nel Lazio."Aumentare le pene per gli spacciatori e ridurre la quantità di cui possono essere in possesso per evitare la galera", dice il ministro dell'Internoi in conferenza stampa. "Bisogna trasformare da lotta a guerra la battaglia contro gli spacciatori".Poi Salvini torna sulla polemica con la sindaca della Capitale, Virginia Raggi: "Non occorre uno scienziato per portare via la mondezza, svuotare i cestini, evitare i gabbiani stile avvoltoi. Io ho invitato la gente a votare la Raggi ma ora quando la gente mi vede dice: fate presto". La Lega vuole conquistare il Lazio? "Noi non abbiamo niente da conquistare. Però ci sono tanti romani e cittadini del Lazio che meritano città più ordinate, tranquille, servizi meglio gestiti. Poi ci sono le metropolitane, i parcheggi, gli alberi. Non stiamo parlando di grandi progetti ma di cura e gestione quotidiana".