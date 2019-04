POLITICA

2019/04/18 10:57

Sottosegretario indagato per corruzione Salvini: conosco e stimo Siri, piena fiducia in lui Il vicepremier della Lega: "Stiamo parlando di qualcosa che non è finito neanche nel Def"

Il sottosegretario leghista ai Trasporti Armando Siri indagato per corruzione

Il sottosegretario leghista ai Trasporti Armando Siri indagato per corruzione Di Maio: opportuno che Siri si dimetta Condividi Matteo Salvini si schiera al fianco del sottosegretario leghista ai trasporti Armando Siri, indagato per corruzione. "L'ho sentito oggi, l'ha letto dai giornali, è assurdo. Lo conosco, lo stimo, non ho dubbio alcuno, peraltro stiamo parlando di qualcosa che non è finito neanche nel Def". Così il vicepremier mentre scende dalle scalette dell'aereo di linea che lo ha portato in Calabria per il Consiglio dei ministri. "Assolutamente si", risponde ancora Salvini a chi gli chiede se ha piena fiducia in Siri.

Matteo Salvini si schiera al fianco del sottosegretario leghista ai trasporti Armando Siri, indagato per corruzione. "L'ho sentito oggi, l'ha letto dai giornali, è assurdo. Lo conosco, lo stimo, non ho dubbio alcuno, peraltro stiamo parlando di qualcosa che non è finito neanche nel Def". Così il vicepremier mentre scende dalle scalette dell'aereo di linea che lo ha portato in Calabria per il Consiglio dei ministri. "Assolutamente si", risponde ancora Salvini a chi gli chiede se ha piena fiducia in Siri.

Condividi