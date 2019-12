La polemica dopo le dichiarazioni durante un comizio Salvini contro la Nutella. Italia Viva e Pd: "Irresponsabile, danneggia Made in Italy" Faraone: "Irresponsabile attaccare azienda simbolo di eccellenza italiana nel mondo". Renzi: "Salvini attacca la Nutella per sembrare vicino al popolo. Pd, Gribaudo: "Salvini lasci stare Nutella, danneggia Made in Italy". Cirio: "L'attacco di Salvini non era alla Nutella ma all'Europa"

Un anno fa la mangiava e ne condivideva il piacere. Adesso non più. Il leader della Lega Matteo Salvini si scaglia contro la Nutella dopo aver scoperto che "usa nocciole turche". Ieri a Ravenna durante un comizio Salvini ha avuto uno scambio di battute con una simpatizzante sotto il palco che gli aveva chiesto se non avesse freddo. "No signora, non ho freddo...sto bene. Poi mangio pane e salame e due sardine e sto ancora meglio...'' ha risposto. Poi il leader della Lega, quando gli ricordano di mangiare la Nutella, aggiunge. "La Nutella? Ma lo sa signora che ho cambiato? Perché ho scoperto che per la Nutella usa nocciole turche, e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani, preferisco mangiare italiano, aiutare gli agricoltori italiani", spiega. Poi su Facebook è tornato sull'argomento: "Faccio un appello all'azienda Ferrero: comprate italiano, vi prego la Nutella è dolce perché c'è lo zucchero e comprate zucchero italiano, aiutate i produttori italiani, nocciole italiane, latte italiano, zucchero italiano".Proprio un anno fa l'allora vicepremier e ministro dell'Interno aveva postato un tweet in cui mangiava una fetta di pane e Nutella. ''Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???'', aveva scritto Salvini.Nei giorni di Ilva, Alitalia, legge di bilancio, summit Nato il senatore Matteo Salvini attacca la Nutella. La Nutella, sì, la Nutella. Dice che così sembra più vicino al popolo. E io ingenuo che insisto a voler parlare di cantieri, tasse, Europa". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva Matteo Renzi."Se ti candidi a guidare il Paese e attacchi l'azienda simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo, per la quale lavorano migliaia di persone, senza curarti minimamente delle conseguenze che potrebbero avere le tue parole, probabilmente sei un irresponsabile. Se non ti piace la Nutella, sicuramente non sei italiano. #laNutellaNonSiLega". Lo scrive su facebook Davide Faraone, capogruppo Italia viva al Senato."Salvini, lascia stare la Nutella. Con questa demagogia da quattro soldi il leader della Lega mette in pericolo posti di lavoro e reputazione di un'azienda, di un prodotto come la Nutella che è un biglietto da visita per l'Italia. Barattare gli interessi del Paese per un po' di propaganda non solo è vergognoso, è proprio da ignoranti. Il mondo del lavoro non sa proprio cosa sia. La Ferrero è riconosciuta come una delle aziende più etiche, dov'è meglio lavorare, dà lavoro a migliaia di persone sia direttamente che nell'indotto agricolo, in Piemonte e in tutta Italia. E' il più grande acquirente mondiale di nocciole, e quelle italiane non basterebbero nemmeno se l'Italia fosse ricoperta di noccioleti. Altro che sovranismo, questo sì che è un attacco e un danno al nostro Made in Italy, quello di qualità di responsabilità sociale, quello di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo". Lo scrive su Facebook la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo."Quello di Salvini non era un attacco alla Nutella, ha fatto una dichiarazione legata alla follia di Bruxelles di voler mettere un semaforo per dire i cibi che fanno bene e che fanno male". Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, ospite di Rai News 24, interviene così sulla polemica per le parole del leader della Lega, che ha annunciato di non mangiare più Nutella perché la Ferrero, che la produce, usa nocciole turche. "Ferrero consuma il 40% delle nocciole del mondo, sarebbe difficile potesse usare solo quelle italiane perché le consumerebbe in una settimana - osserva Cirio, che per altro è un produttore di nocciole -. Il significato del messaggio di Salvini era tutt'altro: non possiamo subire l'ennesimo attacco dei Paesi del Nord Europa che dicono che un prosciutto crudo non fa bene perché ha troppa percentuale di sale rispetto a un prosciutto fatto in Inghilterra che ne ha meno. E' una induzione alla vendita per indirizzare un certo tipo dimessaggio...".