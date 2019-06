Ospite a Non è l'arena Governo, Salvini: "Se si tira a campare con i 'no' M5S si va al voto" "Io voglio un'Italia che sogna" dice il vicepremier, e "sulla Tav non devo convincere i Cinque Stelle, sono gli italiani che si esprimono". Il decreto sicurezza bis? "Conto che venga approvato in settimana". Sui migranti dice: "Contento del gesto della Cei"

Condividi

"Finché il Governo fa io vado avanti perché rimangono tante cose da fare. Ma se la settimana prossima dai Cinquestelle ci saranno gli stessi toni di quella precedente, autonomia no, decreto sicurezza no, grandi opere no... L'Italia ha bisogno di una marea di sì. Se ci sono sì si va avanti per 4 anni, altrimenti non tiro a campare". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in collegamento da Civitavecchia con 'Non è l'arena', su LA7.

Quella che si apre è una settimana cruciale per la tenuta del governo. Il leader della Lega punta a portare a casa subito il decreto sicurezza bis, "già pronto" . "Io voglio un'Italia che sogna" dice, e "sulla Tav non devo convincere i Cinque Stelle, sono gli italiani che si esprimono. In Piemonte, l'unica regione dove si è votato per le regionali, ha stravinto la Lega che prende quasi il 40%. I partiti favorevoli alle infrastrutture e alle grandi opere hanno preso quasi l'85%. Nel contratto- spiega- c'era scritto di rivedere i costi, e l'Europa si prende carico di costi maggiori. Quindi, sostanzialmente agli italiani costerà zero finire l'opera. Conto che prevalga il buon senso e non l'ideologia. Anche al Sud servono strade, autostrade e ferrovie, perché altrimenti non serve avere il mare più bello del mondo se puoi non ci puoi arrivare. Non si può andare avanti con il binario unico".



Domani il presidente del Consiglio terrà una conferenza stampa, nessun vertice di governo. L'appuntamento con i giornalisti coincide con il primo anniversario dell'esecutivo M5s-Lega. "Ben venga la conferenza stampa" dice il vicepremier, Conte "ci spiegherà cosa ancora da fare in questi quattro anni di governo". E lui, Salvini, è certo che "da domani tornerà il sole nel governo. Con la riforma dell'autonomia si dà più responsabilità alle Regioni. Incoraggiare il merito, punire le colpe, anche nel pubblico".

La lettera all'Ue, "non credo notizie abbiano compromesso la trattativa"

Salvini non ritiene che la fuga di notizie sulla bozza della lettera italiana con i chiarimenti alla Commissione europea possa aver compromesso la trattativa, "spero di no". Il vicepremier ha quindi ricordato che "l'Italia è la seconda potenza industriale in Europa, i fondamentali dell'economia sono sani".



Migranti, "contento per il gesto di accoglienza arrivato dalla Cei"

"Sono contento di questo gesto di accoglienza e solidarietà da parte della Cei" per quei migranti soccorsi dalla nave militare Cigala Fulgosi e arrivati, come primo attracco, a Genova. "Alcuni di loro sono trasferiti in strutture Cei"afferma il ministro dell'Interno



"Un incontro con il Papa? Ne sarei onorato e felice"

"Ho letto cose surreali, che il Papa si rifiuta di incontrare Salvini. Io non ho mai chiesto un incontro, perché il Papa ha tanti impegni, ne sarei onorato e felice, ho solo da imparare. Non mi è stato negato un incontro perché non l'ho mai richiesto. Lo farò sicuramente e lo farò senza dirlo pubblicamente. Se il Papa ritenesse di concedermi 5 minuti del suo tempo, per me sarebbe un onore" dice ancora Salvini. Parlando con i cronisti al termine del suo viaggio in Romania, Papa Francesco aveva precisato: "Non ho ricevuto nessuno del governo, eccetto il premier Conte che ha fatto richiesta come da protocollo. Dai vicepremier e da altri ministri non ho ricevuto richieste di udienza". "Io prego per tutti, perché l’Italia vada avanti e gli italiani si uniscano e siano leali- le parole del Pontefice-, "Io sono italiano perché sono figlio di un migrante italiano".