Botta e risposta sul Def Salvini: "Flat tax non è progressiva". Di Maio: "Entra nel Def ma deve aiutare il ceto medio" Un vertice di governo sul Def si svolgerà a Palazzo Chigi subito dopo il tavolo con i risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie, nel primo pomeriggio

Intanto continuano le polemiche sulla Flat tax. Di Maio parlando a Verona precisa che "Sarò io il garante che la flat tax si deve fare e che entrerà nel Def". "Per quanto mi riguarda - ha aggiunto - l'unica cosa è che deve aiutare il ceto medio, non i ricchi. E' questo l'obiettivo che ci poniamo perchè l'abbassamento delle tasse non è un tema di destra o di sinistra, è un tema sacrosanto su cui si fonda l'esistenza di questo governo".Matteo Salvini, nel corso di un evento elettorale a Milano dedicato alle elezioni europee, risponde che "Il concetto rivoluzionario della flat tax è che è piatta. A me interessa applicare quello che c'è nel contratto".Salvini aprendo la conferenza internazionale 'Verso l'Europa del Buonsenso!' con Jörg Meuthen (Alternative für Deutschland - Efdd), Olli Kotro (The Finns Party - Ecr) e Anders Vistisen (Dansk Folkeparti ha inoltre precisato che "Oggi a questo tavolo non ci sono nostalgici estremisti, gli unici nostalgici sono a Bruxelles oggi".Il leader della Lega attacca ancora Di Maio. "Sono stanco del dibattito fascisti, comunisti, destra e sinistra, non ci interessa e non interessa a 500 milioni di cittadini europei. Noi guardiamo al futuro, il dibattito sul passato lo lasciamo agli storici" dice Salvini. L'obiettivo è diventare il primo gruppo europeo, il più numeroso. Abbiamo l'obiettivo di vincere e cambiare l'Europa". Il nuovo gruppo al parlamento europeo di cui si sta facendo promotore Matteo Salvini, e che nasce oggi a Milano, ha l'obiettivo di essere "in quasi tutti i Paesi europei". "L'obiettivo è di essere in tanti e vincolanti e di nominare commissari". "Non ci sono cattive compagnie al tavolo. Le cattive compagnie sono quelle che governano l'Europa"ha precisato il leader della Lega rispondendo alle critiche sulla presenza di Alternative fur Deutschland nel rassemblement voluto da lui in vista delle Europee."Io non commento quello che fanno gli alleati. Io non commento quando il mio amico e collega vice premier va a Parigi a trovare qualcuno che mette in difficoltà il governo italiano". Così, con riferimento all'incontro con i gilet gialli, Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva, in conferenza stampa, dei rilievi contenuti nella lettera di Luigi Di Maio al Corriere della Sera.