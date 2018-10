Elezioni in Trentino Salvini: gente soddisfatta di questi 4 mesi di governo, ma non andrò all'incasso Il vicepremier sulla tenuta del governo gialloverde: "C'è un contratto e voglio rispettarlo. Sono contento del rapporto che abbiamo costruito in questi mesi con i 5stelle"

Quelle in Trentino Alto Adige "sono le prime elezioni vere dopo 4 mesi di massacro mediatico": il segretario della Lega, e vicepremier Matteo Salvini parla in conferenza stampa commentando i risultati del voto e lo fa con grande soddisfazione. "A Trento e Bolzano c'è gente che sa far di conto " e quindi il risultato del Carroccio "vuol dire che è soddisfatta di quello che la Lega ha fatto nei primi quattro mesi".Altrettanta soddisfazione il vicepremier esprime per la bocciatura della manovra da parte del sindacato, come a marcare ancora di più una distanza tra la sua visione politica e quella della Cgil, in particolare."Ho visto con soddisfazione che la Cgil boccia la manovra: vuol dire che è fatta bene".All'ipotesi che, con tali risultati elettorali, il leader leghista possa approfittare dell'onda di consenso e far saltare il governo gialloverde replica: "Non farò mai mezzo sgambetto al governo del cambiamento per calcoli elettorali. C'è un contratto e voglio rispettarlo" ha detto. "Sono contento - ha aggiunto - del rapporto che abbiamo costruito in questi mesi con i 5stelle". Tanto contento da festeggiare con una cena insieme al collega Di Maio e negare ogni frizione. "Con Luigi Di Maio non ho mai litigato. Ci vediamo a cena nelle prossime ore" ha spiegato."Stiamo rispondendo alla commissione Ue e in termini garbati, dialoganti e costruttive. Se ci sono proposte sono le benvenute ma è chiaro che la manovra la fa il governo e i capisaldi non si toccano. Non recediamo di un millimetro".La 'riforma' del Quirinale invocata da Beppe Grillo "non è una priorità della Lega e degli italiani e non è nel programma di governo": così ha detto Salvini che ha definito "all'acqua di rose" le critiche che gli ha rivolto Grillo.