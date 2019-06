"Dati economici positivi" Salvini: il governo va avanti e fa la manovra se taglia le tasse Il vicepremier e leader della Lega: risolvere subito le questioni Ilva e Alitalia. Lotito? Mondi lontani. Di Maio: la Lega ha vinto le europee, ha responsabilità per la manovra

"L'aumento dei salari e degli stipendi ci sarà se i lavoratori pagano meno tasse. E quindi la manovra economica ci sarà se prevede un corposo taglio delle tasse, il governo ci sarà se scommette su un corposo taglio delle tasse". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, in conferenza stampa al termine del consiglio federale della Lega. "Se qualcuno dicesse facciamo la manovra e non tocchiamo le tasse, non la fanno con me la manovra economica"."Il governo va avanti, ci sono tanti impegni da mantenere. Ci sono alcune situazioni occupazionali da affrontare e risolvere nell'immediato, penso all'Ilva e ad Alitalia", dice Salvini nella sede della Lega, spiegando che "l'ultima delle cose immaginabili è mettere in difficoltà 25mila lavoratori e famiglie. Quindi occorre affrontare i due tempi senza pregiudizi, scegliere la soluzione migliore per Alitalia e per Ilva, coniugando rispetto dell'ambiente e garanzia occupazionale"."Qui si sta parlando di un'azienda che ha 11mila dipendenti, che ha un potenziale partner americano con decine di miliardi di euro di fatturato e che si occupa di infrastrutture e di aeroplani. Lotito, per il momento, che mi risulti si occupa di far giocare dei ragazzi a pallone con alterne vicende e alterne fortune. Li vedo due mondi abbastanza lontani, onestamente". Così Matteo Salvini ha commentato l'offerta su Alitalia di Claudio Lotito. "Se ci sono partner che si occupano di infrastrutture e di trasporti - ha osservato Salvini - io da utente sono più tranquillo"."I dati economici del primo trimestre sono assolutamente positivi. Gli interessi sul debito che l'Italia sta pagando sono in continuo calo. A maggiore ragione non avrebbe spiegazioni o motivazione plausibile una infrazione, sanzione, multa, un accanimento da parte dell'Unione Europea nei confronti dell'economia italiana", sostiene poi il vicepremier e ministro dell'Interno. "Seguiamo con interesse, convinzione, curiosità l'evolversi del dibattito europeo, perché è chiaro che se fosse un ragionamento meramente economico l'Unione Europea ci dovrebbe solo ringraziare e aiutare. Se ci sono altre spinte, magari per punire l'unico governo fuori linea rispetto al politicamente corretto, allora faremo un altro genere di considerazioni"."Se si guarda al responso delle europee in ogni caso la prossima manovra toccherà alla Lega, è una loro responsabilità innanzitutto, oltre che del governo. Hanno vinto loro le elezioni Ue e se vinci le europee è giusto che tu ti assuma qualche responsabilità. Da parte nostra il massimo sostegno. Tagliare le tasse è un dovere morale oltre che politico". Lo dice Luigi di Maio, interpellato dall'ANSA a proposito delle dichiarazioni di Salvini sulla manovra.