Il rebus del nuovo governo Salvini: il mandato a Fico è una presa in giro. Alla fine potremmo fare da soli Il leader della Lega in visita elettorale in Friuli: intesa M5s-Pd? Farò di tutto perché questo non accada

E' aspra la reazione di Matteo Salvini all'incarico esplorativo affidato dal Quirinale a Roberto Fico. Il capo dello Stato ha dato mandato al presidente della Camera "per sondare quale governo? Pd-5Stelle. Hanno perso in Italia, hanno perso in Molise, se ci date una mano straperderanno domenica in Friuli Venezia Giulia. Io non voglio vedere Renzi, Serracchiani o la Boschi al governo per i prossimi cinque anni. Non è giusto, non è normale, non è rispettoso", dice il leader della Lega in visita elettorale in Friuli. "Bisogna rispettare sempre le indicazioni del Presidente eccetera eccetera ma farò di tutto perché non accada questa presa in giro"."Per il governo si potrebbe fare la stessa cosa che avete fatto voi con la ricostruzione: se quelli con cui dovreste ricostruire cominciano a litigare e non si mettono d'accordo, alla fine possiamo tirarci su le maniche e provare a far da soli", dice Salvini in un comizio a Cividale."Io parlo a nome degli italiani stufi di parole, la sinistra ha perso e deve saltare un giro, chi vince deve governare. Non voglio un governo imposto da Bruxelles, non vorrei che qualcuno volesse perdere tempo per imporre un governo scelto dall'Europa. Noi da domani siamo a disposizione, il governo va fatto senza coinvolgere di nuovo il Pd", aggiunge il leader della Lega."Con Fico spero di incontrarmi, ripartiamo, si è parlato troppo, siamo pronti a sederci al tavolo con gli altri, cominciamo anche domani, nessuno può mettere veti a nessuno, lo dico agli amici del M5s con cui si possono fare tante buone cose"., dice poi Salvini a Tolmezzo. "Spero che da questa settimana l'Italia abbia un governo, le scadenze fiscali non aspettano. Ci sono tante persone migliori di Salvini, io non dico ho vinto e comando io, anche un nome terzo che sia indicato dai partiti che hanno vinto".