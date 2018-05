Verso il governo Salvini: "Il premier? Sarà un professionista incontestabile, lunedì il nome" "Le idee le abbiamo" dice il segretario della Lega, "una persona che condivida e abbia contribuito alla stesura del programma". Entro domani nuovo incontro con Di Maio

"Né io né di Maio premier? Questo mi sembra chiaro fin dall'inizio". Così Matteo Salvini ai giornalisti, dopo aver votato al referendum sul contratto di governo in un gazebo della Lega a Milano. La figura che indicheremo come presidente del Consiglio sarà, ha proseguito, "una figura che vada bene a entrambi", M5s e Lega, "con esperienza professionale incontestabile e che condivida e abbia contribuito alla stesura del programma".

"Entro domani vedo Di Maio, il premier lunedì"

A chi gli chiede se lunedì ci sarà il nome del premier: "Sì, l'obiettivo è quello, ma devo ancora sentire Di Maio", risponde, "entro domani lo vedrò". "Per rispetto, il nome lo facciamo prima al presidente della Repubblica" conclude.

"Io impegnato anche per gli elettori di centrodestra"

"Conto di dare risposte non solo agli elettori della Lega, ma anche di centrodestra" aggiunge il segretario della Lega, replicando alle critiche rivoltegli da Silvio Berlusconi. "Berlusconi premier? In democrazia decidono gli italiani", taglia corto. "Non sono mai stato così tranquillo e così voglioso fare qualcosa per il Paese", aggiunge Salvini. "Parlare per se stessi va bene - sottolinea -, io parlo a nome di alcuni milioni di italiani che vogliono un cambiamento che non hanno avuto negli scorsi anni".

"Fiducioso, ma poi si rispetti il contratto o salta"

Per la formazione di un governo coi 5 Stelle, "sono fiducioso: abbiamo già fatto un lavoro che non mai stato fatto nella storia della Repubblica italiana, ossia definire un programma punto per punto da rispettare mese per mese, e se poi qualcuno non rispetterà questo programma salta tutto", afferma infine, "speriamo che in Europa e in Italia nessuno ci metta i bastoni fra le ruote".

"Roba da matti...Vogliono reddito e accoglienza per tutti al grido di Stop Salvini. Io dico: Stop clandestini, tutta l'Africa in Italia non ci sta. Spero di potermi mettere presto al lavoro per cominciare a rimediare ai disastri del Pd sull'immigrazione. #andiamoagovernare" scrive poi su twitter, commentando le immagini della manifestazione di immigrati a Caserta.