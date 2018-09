Governo Salvini: lunedì via libera ai decreti sicurezza e immigrazione Il vicepremier a Genova: "Utile e positivo il vertice economico di oggi a palazzo Chigi". La ricostruzione del ponte ad Autostrade? "Non sono il commissario, non fatemi fare il lavoro degli altri"

Matteo Salvini commenta positivamente il vertice di stamane a Palazzo Chigi sui temi della Manovra e della politica economica. "Incontro utile, positivo, raccoglieremo alcune proposte e andiamo avanti spediti con i decreti sicurezza e immigrazione che saranno approvati lunedì in Consiglio dei ministri con il presidente Conte e Di Maio", dice il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega a Genova, dove è giunto dopo aver partecipato alla riunione.Nella manovra economica "non ci sarà l'aumento dell'Iva. Questo governo è stato votato per tagliare le tasse", ha confermato Salvini. "Stiamo aprendo tutti i cassetti taglieremo anche le tasse sulla benzina e metteremo mano alla legge Fornero per mandare in pensione chi ne ha diritto".E' una precisazione che come Lega abbiamo accolto positivamente", ha poi detto Salvini entrando al Salone Nautico in merito all'apertura del M5s, con le parole del ministro Di Maio a Radio Anch'io, al reddito di cittadinanza solo agli italiani."Ho la faccia del Commissario?", risponde Salvini a chi gli ha chiesto se il nuovo ponte lo farà Autostrade. "Non fatemi fare il lavoro degli altri". Sul progetto della Gronda: "Faccio il ministro per andare avanti, non per tornare indietro". E sul commissario per la ricostruzione: "Non faccio nomi, dovrà essere bravo e competente".