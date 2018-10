Vicepremier a Radio Anch'io Salvini "corregge" Di Maio: 8 e non 10 miliardi sul reddito di cittadinanza Il ministro dell'Interno: nessuna retromarcia sulla Manovra anche se sale lo spread. E il differenziale Btp-Bund apre in calo a 274 punti base

Il governo terrà duro sulla Manovra economica anche se lo spread dovesse continuare a salire. Lo assicura Matteo Salvini. "No, non faremo marcia indietro" sul Def, ha detto intervistato a Radio Anch'io il ministro dell'Interno. "Se tagli le tasse - ha aggiunto - aiuti la crescita, noi puntiamo a un'Italia che non cresce dello zero virgola, ma del due, del due e mezzo". "Questa è una manovra che punta a far ripartire il lavoro", aggiunge Salvini."Nella manovra ci saranno 16 miliardi per i due interventi principali, reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero. Ma in questa cifra ci saranno anche l'aumento delle pensioni di invalidità, il quoziente familiari, un premio alle famiglie numerose con contributo alla natalità", ha detto il ministro dell'Interno a Radio Anch'io. Quindi non ci sono 10 miliardi per il reddito?, gli è stato chiesto. "Se la matematica non è un'opinione, se ce ne sono 7-8 per la Fornero, ce ne sono 8 per il reddito".La pace fiscale "non è nella manovra, sarà in un decreto ad hoc", chiarisce il vicepremier a Radio anch'io. Il provvedimento non premierà "i furbi" ma "quelli che non ce l'hanno fatta, che hanno fatto la dichiarazione dei redditi e non sono riusciti a pagare tutto quel che hanno voluto o dovuto: chi scommette del suo, chi è partita iva, rappresentante del commercio ad esempio, si alza la mattina non ha garanzie non ha maternità non ha ferie", ha detto Salvini."Questo governo ha il gradimento del 60% degli italiani", torna poi a rispondere Salvini agli attacchi del commissario europeo Pierre Moscovici e del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. E in merito al lapsus di Di Maio che aveva detto "vogliamo costringere l'Unione europea a dirci di no alla Manovra", Salvini ha commentato: "Preferisco essere promosso che bocciato".Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 274 punti base dai 283 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 3,28%.