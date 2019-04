Il vicepremier al Vinitaly di Verona Salvini: polemiche con il M5S? "Mi cucio la bocca e bado ai fatti". "Rappresento il governo del sì" L'Alta Velocità Brescia-Padova si farà. Ad annunciarlo il vicepremier Matteo Salvini durante la cerimonia per l'inaugurazione della 53esima edizione di Vinitaly, a Verona

Condividi