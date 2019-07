Sicilia Salvini, prossime ore sbarco migranti da Gregoretti, andranno in 5 paesi europei e in strutture Cei

"Nelle prossime ore darò l'autorizzazione allo sbarco perché abbiamo la certezza che immigranti non saranno a carico dei cittadini italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook in merito ai migranti a bordo di nave Gregoretti annunciando che "il problema è risolto". Cinque paesi, "Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo,più alcune strutture dei vescovi italiani - aggiunge - si faranno carico di questi 116 migranti"."L'equipaggio della Alan Kurdi ha tratto in salvo 40 persone da un gommone, questa mattina. Tra loro ci sono un neonato e due bimbi piccoli. Ora vengono assistiti a bordo". Lo scrive in un tweet l'ong Sea Eye. "Chiederemo alle autorità competenti di assegnarci un porto sicuro. Geograficamente, Lampedusa è il più vicino", ha detto Gorden Isler, portavoce dell'ong tedesca. A bordo, spiega al Frankfurter Allgemeine, ci sono due donne, di cui una incinta, un neonato e bue bambini. Le persone dicono di aver lasciato la città libica di Tagiura nella notte. Secondo Sea-Eye i migranti provengono da Nigeria, Costa d'Avorio, Ghana, Mali, Congo e Camerun.