Nuova apertura del leader leghista ai 5 stelle Salvini: senza elezioni ci si risiede al tavolo e si lavora Il vicepremier: "Mattarella ha gli elementi per valutare il percorso più utile". Grillo vede Di Maio, Fico, Casaleggio e Di Battista. Morani (Pd): Salvini patetico, quando si dimette?

Matteo Salvini frena sulla crisi di governo da lui innescata con la richiesta di sfiducia al premier Giuseppe Conte e apre a un rinnovato accordo con i 5 Stelle. "Se qualcuno ha deciso ribaltoni e inciucioni allora lo dica ad alta voce. Se non c'è un governo la via maestra sono le elezioni. Altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora. Ma Renzi e Boschi sono il passato, non perché lo dice Salvini ma l'hanno detto milioni di italiani in tutte le elezioni", afferma il vicepremier e ministro dell'Interno in diretta su Facebook."O governo o voto, mai con Renzi o Boschi. Se qualcuno vuole regalare agli italiani un futuro fondato sul passato, sui porti aperti, sul jobs Act, sulla Fornero, avrà in me un avversario senza paura", dice Salvini."Il presidente Mattarella ha tutti gli elementi per valutare qual è il percorso più utile per rilanciare questo Paese", afferma ancora il ministro dell'Interno. Prima di chiudere la diretta Salvini rivendica la sua politica sull'immigrazione: "Sono solo nei palazzi romani ma sono insieme a milioni di italiani nella difesa della nostra storia, economia e futuro".La sfiducia al governo Conte o le sue dimissioni bloccherebbero il taglio dei parlamentari. A sostenerlo è il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, in un'intervista all'Agi. "Se vi sarà la sfiducia al governo o se Conte deciderà di dimettersi, il Parlamento potrà procedere solo per portare avanti gli atti obbligatori", spiega il senatore leghista. Dunque, osserva, per "il momento non si potrà affrontare la modifica costituzionale".Incontro all'ora di pranzo - a quanto si apprende - tra Beppe grillo, Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico e Alessandro Di Battista nella villa di Marina di Bibbona del garante del Movimento. All'incontro sono presenti anche i capigruppo M5s di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli e la vicepresidente di Palazzo Madama, Paola Taverna."Salvini è patetico. Ma quando ti dimetti?". Su Twitter la deputata del Pd Alessia Morani torna a chiedere le dimissioni di Matteo Salvini. "Ha presentato lui la mozione di sfiducia ed ora dice 'non la do vinta'. Ma ha fatto tutto da solo", aggiunge Morani in un altro post su Twitter.