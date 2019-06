"Conte nomini subito ministro Politiche Ue" Salvini: "Uscita dall'Euro non è nei nostri programmi, minibot non sono moneta"" "C'è l'emergenza di pagare debiti della pubblica amministrazione nei confronti di famiglie e imprenditori. Sono decine di miliardi di euro che già sono debito dello Stato, quindi in che forma restituirli è tutto da valutare" ha precisato il vicepremier

"Sarebbe importante. Non mi interessa di che colore, ma mentre stanno nascendo nuova Europa, nuova Commissione, nuovo Parlamento e nuova Bce, avere il ministro delle Politiche comunitarie 'scoperto', perché il professor Savona è andato alla Consob, non mi sembra utile. Quindi chiederò al presidente del Consiglio che venga nominato il prima possibile". A dirlo è il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda a margine di un comizio nella Bergamasca. Salvini converge dunque su quanto sostenuto dal suo collega Luigi Di Maio circa la necessità di avere "un nuovo ministro alle Politche Ue ".Un'uscita dell'Italia dall'Euro "non è minimamente nei nostri programmi e nelle nostre intenzioni". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini replicando ai timori di alcune agenzie di rating secondo cui la proposta della Lega di introdurre i mini-bot possa essere il primo passo per un'uscita dell'Italia dall'Euro. "Spero che le agenzie di rating ci permettano di dare da mangiare agli italiani" ha detto Salvini, negando che i mini-bot sarebbero una moneta alternativa. "Le monete alternative le usiamo al Monopoli" ha risposto ai cronisti.I mini-bot ha spiegato Salvini, "non sono moneta, però qua c'è emergenza di pagare debiti della pubblica amministrazione nei confronti di famiglie e imprenditori. Sono decine di miliardi di euro che già sono debito dello Stato, quindi in che forma restituirli è tutto da valutare e ci stiamo ragionando". Quanto ai dubbi delle agenzie di rating, Salvini auspica che "le agenzie di rating ci permettano di dare da mangiare agli italiani""Tutte le soluzioni nuove sono contestate, non dico che siano la Bibbia, ma sono una proposta per accelerare i pagamenti, una delle possibilità, una delle soluzioni: ma la strada maestra è quella della crescita".Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, a proposito della proposta di istituire i minibot.