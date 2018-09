San Martino Buon Albergo (Verona), scoppio in palazzo che ospita anche migranti: ferito un passante

Condividi

#Verona Esplosione a San Martino Buon Albergo. Distrutto un negozio. Ferito un passante, portato in ospedale in codice giallo. 50 persone evacuate. Sul posto @emergenzavvf , @SUEM_Veneto , i @_Carabinieri_ per le indagini. Non si esclude un attentato. Foto Elena Chemello pic.twitter.com/7DzEAiH1HJ — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) 19 settembre 2018

Una persona è rimasta ferita in modo non grave nell'esplosione causata da un incendio che la notte scorsa ha distrutto il piano terra di una palazzina a San Martino Buon Albergo (Verona), che ospita anche un centro di accoglienza con 24 richiedenti asilo.L'incendio, di cui non si esclude la natura dolosa, si è sviluppato nei locali che ospitano una concessionaria di moto e un sala slot, a San Martino buon albergo (Verona). Il ferito è un passante. I migranti sono stati evacuati assieme ad un'altra ventina di residenti.L'incendio potrebbe essere doloso, ma slegato dalla presenza dei migranti. Le fiamme sarebbero partite da un negozio posizionato al piano terra dello stabile e nel caso del dolo farebbero pensare a un atto rivolto contro i titolari dell'esercizio commerciale piuttosto che contro i residenti nello stabile (tra cui ci sono anche molte famiglie italiane).