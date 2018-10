San Pietroburgo: condannato a 2,5 anni di carcere per aver pernottato nel letto d’imperatrice

Un tribunale di San Pietroburgo ha condannato a 2,5 anni di carcere duro Dmitrij Lapaiev, il quale la notte del 15 giugno scorso si era intrufolato nel palazzo imperiale di Pavlovsk, ora museo, pernottando nel letto dell’imperatrice Maria Fedorovna (Sofia Dorotea di Württemberg, consorte dell’imperatore Paolo 1°) e rubando una statuetta preziosa del 1814.L’uomo ha abbandonato indisturbato il palazzo imperiale ed è stato successivamente arrestato nel centro di San Pietroburgo mentre tentata di vendere la statuetta.Durante il processo l’imputato si è rivolto ai giudici, chiedendo loro di “capirlo e di perdonarlo”, aggiungendo che “un gesto simile non lo farebbe mai più”. Per giustificare la sua azione ha detto di “non essersi reso conto di trovarsi in un museo”.