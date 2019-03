San Pietroburgo, fermato funambolo travestito da guardia reale di Sua Maestà

Condividi

Maxim Kaghin, residente negli Urali, funambolo per vocazione e amante delle imprese estreme, è stato fermato a San Pietroburgo e rischia la multa. L’uomo, senza alcuna autorizzazione, ha teso una fune nel centro delle città e ha attraversato la strada all’altezza di 20 metri. L’uomo era travestito da una guardia reale di Sua Maestà. Kaghin partecipa a diversi eventi: dichiarazioni d’amore per conto terzi all’altezza del volo d’uccello, fino agli auguri per un compleanno dall’alto. Lo scorso capodanno nel pieno centro di Mosca dalla fune, vestito da gnomo, ha augurato ai moscoviti Felice Anno Nuovo. Ha attraversato anche lo spazio tra grattacieli con occhi bendati e una valle nel Daghestan all’altezza di 600 metri.