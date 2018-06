Provincia di Nangarhar Sangue sulla tregua con i talebani in Afghanistan: 20 morti in attacco suicida Tra le vittime dell'attacco di un kamikaze ci sono miliziani talebani e forze di sicurezza che stavano celebrando il cessate il fuoco al termine del mese islamico del Ramadan

Condividi

Sangue sulla fine del Ramadan in Afghanistan. Almeno 20 persone sono morte in un attentato kamikaze avvenuto nella provincia di Nangarhar, nel nordovest del Paese, nel secondo giorno del cessate il fuoco tra forze governative e talebani proclamato da Kabul in occasione dell'Eid al-Fitr.L'attentatore suicida ha fatto strage nel distretto di Rodan mentre le forze di sicurezza e i talebani celebravano la tregua. Secondo il portavoce del governatore di Nangarhar, Attaullah Khugyani - citato dall'agenzia di stampa Dpa - tra le vittime si contano forze di sicurezza, miliziani talebani e un civile. Altre 16 persone sono rimaste ferite.L'attacco non è stato rivendicato. La provincia di Nangarhar, tuttavia, è la principale base del sedicente Stato islamico in Afghanistan.L'attentato - ha riferito alla Afp il portavoce del governatore provinciale Attaullah Khogyani - è avvenuto nella distretto di Rodat proprio mentre si celebrava la festività in un clima rasserenato dal cessate il fuoco, una situazione senza precedenti in Afghanistan.Poco prima della strage, il presidente dell'Afghanistan, Ashraf Ghani, aveva annunciato il prolungamento del cessate il fuoco di otto giorni osservato dalle forze di sicurezza afghane verso i talebani in occasione della fine del Ramadan. In un discorso alla nazione trasmesso in tv, Ghani ha anche chiesto ai talebani di estendere di tre giorni il loro cessate il fuoco, attualmente in corso e che dovrebbe concludersi domenica.