L'edizione 2020 Sanremo, colpo di scena di Amadeus: due Big in più in gara, Rita Pavone e Tosca Confermate in diretta, durante il TG1 delle 20.00, le voci sull'allargamento del numero dei cantanti Big in gara da 22 a 24

di Tiziana Di Giovannandrea Con un gran 'coup de théâtre' Amadeus ha spiazzato tutti: "Stasera presenteremo i 24 cantanti in gara" al Festival di Sanremo. Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico della 70ª edizione del Festival della canzone italiana, in collegamento in diretta con il Tg1 per l'anteprima dei 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' Speciale Lotteria Italia, confermando le voci già circolate nelle ultime 48 ore sull'allargamento del numero dei cantanti Big in gara da 22 a 24.La Direzione di Rai 1 ha provveduto nella giornata del 6 gennaio 2020 a modificare il Testo del Regolamento del Festival nel seguente modo: " -con relative canzoni invece delle 22 (ventidue), come precedentemente previsto dalla modifica al Regolamento del 12 dicembre 2019 ".Rita Pavone e Tosca sono le due artiste che fanno salire il numero dei cantanti in gara sul palco del Teatro Ariston. Una settimana fa Amadeus, aveva annunciato il nome dei 22 artisti in gara, sorprendendo tutti.In serata la nuova sorpresa dell'Epifania: sfileranno da concorrenti anche Rita Pavone con il brano 'Niente (Resilienza 74)' (74 è anche il numero dei suoi anni) e Tosca con il brano 'Ho amato tutto'.Tosca e Rita Pavone tornano al Festival dopo anni di assenza. Tosca vinse la gara canora 24 anni fa in coppia con Ron con il brano 'Vorrei incontrarti fra cent'anni' ed ebbe l'ultima apparizione 13 anni fa, nel 2007, quando presentò la canzone 'Il Terzo Fuochista'. Rita Pavone invece manca da Sanremo dal 1972, quando partecipò con la canzone 'Amici mai'.Ecco i nomi dei 24 artisti in ordine alfabetico:'Me ne frego''Il sole a Est''Rosso di rabbia''Sincero''Fai rumore''Musica (E il resto scompare)''Andromeda''Baciami adesso''Viceversa''Come mia madre''Finalmente io''No grazie''Dov'è''Tiki Bom Bom''Il confronto''Nell’estasi o nel fango''Voglio parlarti adesso''Gigante''Ringo Starr''Eden';'Carioca''Lo sappiamo entrambi''Niente (Resilienza 74)''Ho amato tutto'