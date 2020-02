Teatro Ariston Sanremo 2020, seconda serata. Fiorello si veste come la De Filippi e Djokovic canta Terra promessa

per la prima volta en travesti e Maria De Filippi al telefono per l'incipit della seconda serata di Sanremo. Questa sera a salire sul palco per primo è Amadeus. Dopo i saluti di rito, la ricerca dell'amico-partner di questo festival. "Dov'è Rosario?", chiede il conduttore-direttore artistico del festival."Sono in cima alle scale nascosto", arriva la voce fuori campo di Fiorello. "Ti ricordi ieri sera che ho detto che se l'abito di Don Matteo, che valeva il 35% di share, avesse funzionato oggi mi sarei vestito da Maria De Filippi? L'ho fatto!", dice Fiorello "Ti sei vestito da Maria?", chiede Amadeus. E la telecamera inquadra lo showman siciliano sopra alle scale dell'Ariston, con parrucca bionda, vestito al ginocchio bianco e nero, tacco, caramella in bocca mentre parte la musica di 'C'è posta per te'.Fiorello sottolinea l'eccezionalità della cosa: "Non c'è uno mio show dove mi sia vestito da qualcosa. L'ho fatto per te - dice ad Amadeus - per rispettare una promessa. Io Maria non la so neanche imitare: 'apri la busta!', 'Tina Cipollari!'", prova a dire con erre moscia e imitando la voce della conduttrice Mediaset.Poi confessa di aver avuto paura: "Lo sai qual'è il mio problema? Techetechetè. Ho dei figli. Ho una madre. Mi sono guardato allo specchio, sembro Boris Johnson piastrato. E poi io so fare meglio Costanzo", dice accennando l'imitazione del giornalista. Per non parlare dell'outfit: "Non è stato facile trovare un 45, volevo ringraziare Fincantieri di Genova".Corre a salutare il direttore di Rai1, Stefano Coletta in prima fila. E ironizza: "Questa è la nuova Rai1". Poi chiede ad Amadeus in regalo i fiori che il conduttore dona ad ogni donna ospite. Ma mentre Amadeus chiede "portate i fiori per la signora", squilla il cellulare di Fiorello. Lui esclama: "Non ci posso credere!". E la telecamere inquadra lo schermo dove scorre il nome di Maria De Filippi. Fiorello risponde.Lei fai i complimenti ad Amadeus. "Lui si prende i complimenti". "Tu sei bellissimo!", dice Maria a Fiorello, che le chiede l'apoteosi, 'doppiarlo' mentre introduce la serata. "Buonasera e benvenuti al 70mo festival di Sanremo"."Apri la busta", si congeda Maria De Filippi ridendo.La seconda serata del Festival di Sanremo è dedicata idealmente ache oggi avrebbe compiuto 62 anni e al quale l'Ariston tributa una standing ovation. "Sono convinto che se Fabrizio ci fosse stato ancora, questo 70/o festival lo avrebbe presentato lui", dice commosso Amadeus, presentando la moglie del conduttore scomparso,Carlotta Mantovan. "L'ho voluta qui per farle sapere che Fabrizio è sempre nei nostri cuori", sottolinea.Completato il quadro dei semifinalisti delle. Sono Tecla con il brano "8 marzo", Leo Gassmann con il brano "Vai bene cosi'", Marco Sentieri con il brano "Billy Blu" e Fasma con il brano "Per sentirmi vivo", i primi due scelti ieri sera e gli altri due questa sera dalla giuria demoscopica. La semifinale si svolgera' venerdi' sera, e a seguire ci sara' la finale.Papillon e giacca di velluto rossa, Fiorello torna in scena, trasforma l'Ariston in discoteca ballando con un gruppo di danzatori sulle note di Stayin' Alive ("Sono l'Enzo Paolo Turchi 3.0", "sono un'etoilette"), annuncia la "storica reunion dei Rich and Poor", i Ricchi e Poveri in formazione a quattro ("se mi metto in mezzo faccio il reddito di cittadinanza"), festeggia il 52% di share della prima serata ("Vai col Pd", incita Amadeus), si concede un intermezzo da villaggio turistico con Amadeus sputandogli l'acqua sull'orecchio e poi canta un inedito, La classica canzone di Sanremo, in cui ricorda l'esperienza all'Ariston del 1995.Siamo abituati a vederedestreggiarsi con la racchetta da tennis ma non certo immaginarlo mentre canticchia. Lo ha fatto questa sera sul palco dell'Ariston con Fiorello e Amadeus intonando un pezzo di 'Terra promessa' di Eros Ramazzotti, cantante di cui l'asso serbo e numero uno al mondo del tennis è un fan. "Sono molto felice di essere qui, grazie per l'invito, bella l'organizzazione", ha detto Djokovic, amico di lunga data di Fiorello, aggiungendo anche che Sanremo non è località a lui sconosciuta, avendovi giocato un paio di tornei quando era under 12 e under 14.Arrivae l'Ariston si trasforma in un Sambodromo. In una tuta fasciante color oro con pantaloni ricchi di rouches, l'erede della casa automobilistica tenta di dare una scossa all'Ariston. Sul finale del suo brano Musica (e il resto scompare) si conferma anche twerking queen. Ad annunciarla, le giornaliste del Tg1Il tacco lungo della scarpa sinistra incastrato nella scala e poi un crampo al piede: è cominciata cosìla partecipazione, come ospite, dialla seconda serata del Festival di Sanremo. Generosa scollatura dell'abito nero in lungo in paillettes con vertiginoso spacco lungo la gamba sinistra, quella rimasta bloccata e a vista, Sabrina ha dovuto faticare qualche secondo prima di liberare scarpa e piede, mentre Amadeus si premurara di aiutarla nell'operazione.