La 70a edizione Sanremo 2020, Diodato in testa nella classifica provvisoria. Fiorello: "Ci hanno proposto il bis" I cantanti in gara sono 23 dopo la squalifica di Bugo e Morgan

Serata finale del 70° Festival della canzone di Sanremo. Ladopo le prime quattro serate vede 1) Diodato 2) Francesco Gabbani 3) Le Vibrazioni 4) Pinguini Tattici Nucleari 5) Piero Pelù 6) Tosca 7) Elodie 8) Irene Grandi 9) Rancore 10) Anastasio 11) Achille Lauro 12) Raphael Gualazzi 13) Levante 14) Paolo Jannacci 15) Marco Masini 16) Rita Pavone 17) Michele Zarrillo 18) Alberto Urso 19) Giordana Angi 20) Enrico Nigiotti 21) Elettra Lamborghini 22) Riki 23) Junior Cally."I vertici Rai ci hanno proposto di fare il: la risposta la daremo alla fine di questa puntata, la settimana prossima". Tra il serio e il faceto, ironizzando sulla durata monstre delle serate del festival,lo annuncia a sorpresa all'inizio della finale, poi chiama l'applauso per Amadeus, "perché lo merita,veramente", e si emoziona. Lo showman scherza sul caso Bugo-Morgan: "Ieri sera là dietro era peggio di Delirio a Las Vegas, c'era Rita Pavone che giocava a burraco con Dua Lipa, Piero Pelù che struccava Achille Lauro...". Poi si avvicina a Josè, il figlio di Amadeus in prima fila: "Quando è iniziato il festival aveva otto anni, oggi ne ha undici". E ai vertici Rai in prima fila: "Non si può fare così, un festival che dura 600 ore, è sparito tutto, Sanremo ha fagocitato tutto. Zingaretti, Salvini, dove siete? Dove state Sardine, Cinque Stelle? Ho visto Floris che parlava di pensioni con Elettra Lamborghini".La scala sì, ma senza scarpe.entra in scena all'Ariston sfilandosi i tacchi a spillo. "Sono molto felice per te, davvero", dice ad Amadeus, che le consegna un enorme mazzo di chiavi. "Queste aprono tutti i camerini, domani questa è casa tua". La puntata di Domenica in che, come da tradizione, chiude la settimana del festival, andrà in onda direttamente dal palco.Amarcord sul palco dell'Ariston per Amadeus e Fiorello, che hanno iniziato la loro carriera nello spettacolo insieme a Radio Deejay. "Ci chiamavano i ragazzi di via Massena, e se siamo arrivati fino a qui - dice il conduttore - lo dobbiamo a". "Ciao Claudio", gli fa eco Fiorello. Nei giorni scorsi in sala stampa, ritirando il premio Assomusica intitolato a David Zard, Fiore ha colto l'occasione per rendere omaggio anche a Franchino Tuzio e Bibi Ballandi ai quali sono legati i suoi esordi e i suoi grandi successi."E la felicità non è un privilegio, è un diritto. A 40 anni penso proprio non ci sia bisogno di raccontare da che parte sto. La mia storia si scrive da sé".sul palco dell'Ariston, si racconta a due settimane dal suo 40° compleanno. "A 40 anni, per la prima volta ho sognato Dio. Aveva il viso di un adolescente e mi diceva che ho strappato a morsi la vita che volevo - ha raccontato nel suo breve monologo -. A 40 anni, ho scoperto che non voglio essere una persona alterata dal male. Dove l'arroganza urla, il silenzio elegantemente afferma. A 40 anni ho imparato che non bisogna negarsi all'amore del padre e della madre, mai, né per orgoglio né per timore. L'amore è un lavoro lento e faticoso, fatto di mediazione e di pazienza. Basta ascoltare". E poi: "Grazie Sanremo. Ciao!". Ferro si è congedato così dal Festival con il brano "Alla mia eta'" e con un medley di "Non me lo so spiegare", "Ed ero contentissimo" e "Per dirti ciao". E "ciao" lo ha ripetuto, commosso, più volte al pubblico dell'Ariston dopo cinque serate in cui è stato ospite fisso.Fiorello torna poi a ironizzare sulla durata delle serate di Sanremo e sulle modifiche in corsa al programma per accorciare i tempi della finale. Mostra la scaletta al direttore di Rai1 Coletta, all'ad Salini, al presidente Foa ("sembra pettinato come una saracinesca") e spiega: "Dobbiamo dare il vincitore entro l'una, là dietro è saltato il banco". Poi, rivolto ad Amadeus: "Mi esci all'una, qui c'è dell'unismo", insistendo sugli 'ismi' di cui ha fatto un tormentone del festival.Tra gli ospiti Biagio Antonacci, il tenore Vittorio Grigolo, il gruppo cubano Gente de Zona, il ballerino Ivan Cottini, Christian De Sica e il resto del cast de 'La mia banda suona il pop' di Fausto Brizzi, Edoardo Pesce (che presenterà il tv movie su Alberto Sordi) e Wilma De Angelis.