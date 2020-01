L'annuncio Sanremo2020, reunion dei "Ricchi e Poveri" A 50 anni da "La prima cosa bella"

I Ricchi e Poveri tornano tutti e quattro insieme eccezionalmente per il 70° Festival di Sanremo e in occasione dei 50 anni della canzone 'La prima cosa bella'."Ricchi e Poveri ReuniON. Il gruppo italiano più famoso nel mondo eccezionalmente insieme dopo 50 anni da La prima cosa bella e dal primo Sanremo", si legge sul profilo Twitter ufficiale."I Ricchi e Poveri al completo nuovamente protagonisti della scena musicale a partire dalla partecipazione straordinaria alla 70° edizione del Festival della Canzone Italiana. Angelo, Angela, Franco e Marina insieme in un’avventura artistica unica e irripetibile realizzata da Danilo Mancuso", conclude il tweet, in riferimento al manager del gruppo che ha 'fatto il miracolo' di far tornare insieme i quattro componenti originari, Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu, per questo progetto.