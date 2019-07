Il caso in Costa Smeralda. Oggi l'udienza di convalida dei genitori Sardegna: figlio dodicenne segregato in casa I Carabinieri hanno scoperto una casa degli orrori. I maltrattamenti sarebbero avvenuti soprattutto nel confronti del ragazzo di 12 anni



Condividi

Marito e moglie, residenti in una località turistica di Arzachena, in Costa Smeralda, sono stati arrestati dai Carabinieri, su disposizione della procura di Tempio Pausania in provincia di Sassari, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e in particolare sul figlio di 12 anni.Lo riferiscono i quotidiani sardi, secondo quanto ricostruito dalle indagini il bambino sarebbe stato segregato nella villetta di famiglia, definita una "casa degli orrori".Le manette sono scattate sabato notte e per oggi è prevista l'udienza di convalida. Il minore è stato portato in una comunità protetta.