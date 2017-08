Deve scontare 20 anni di carcere Sardegna, la breve evasione del pluriomicida Paolo Enrico Pinna catturato dai carabinieri dopo 2 ore Paolo Enrico Pinna, 19 anni, era fuggito dall'istituto minorile di Quartucciu, in provincia di Cagliari

E' già finita la fuga di Paolo Enrico Pinna, il giovane condannato a 20 anni per il duplice omicidio di Nule e Orune, in Sardegna, evaso oggi dal carcere minorile di Quartucciu (Cagliari). Secondo quanto ha appreso l'ANSA, il 19 enne è stato rintracciato e catturato dai carabinieri. Il giovane era riuscito a fuggire dal carcere minorile di Quartucciu (Cagliari) dov'era detenuto.Il 19enne Pinna è accusato insieme al cugino Alberto Cubeddu, di 21 anni, dei delitti di Gianluca Monni, lo studente di 19 anni ucciso a Orune (Nuoro) l'8 maggio 2015 mentre aspettava di salire sull'autobus che lo avrebbe portato a scuola, e di quello di Stefano Masala, 29 anni di Nule (Sassari), di cui si sono perse le tracce il 7 maggio del 2015, il giorno prima dell'assassinio di Monni. Il corpo di Masala, che secondo l'accusa sarebbe stato ucciso dai due, non è mai stato ritrovato.In base a una prima ricostruzione Pinna all'interno del carcere collaborava con una ditta che stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione. Per fuggire il giovane avrebbe usato una scala che era fra gli attrezzi utilizzati per i lavori in corso e che probabilmente aveva occultato durante la pausa per il pranzo. Nel carcere minorile di Quartuccio ci sono al momento 15 detenuti, un minorenne e 14 "giovani adulti", cioe' fino ai 25 anni. Attualmente Pinna non era in regime di sicurezza.