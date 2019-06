Elezioni comunali Sardegna, si vota a Sassari e Monserrato per i ballottaggi Seggi aperti fino alle 23, poi lo scrutinio

Condividi

Seggi aperti a Sassari e Monserrato, comune della città metropolitana di Cagliari, per il ballottaggio delle comunali. Sono 157 le sezioni allestite nei due comuni, con le urne che resteranno aperte sino alle 23. Subito dopo la chiusura dei seggi partirà lo scrutinio.A Sassari la sfida è tra il magistrato, Mariano Brianda (centrosinistra) e l'ex sindaco di An e senatore Nanni Campus, (indipendente di area centrodestra). A Monserrato, invece, i due sfidanti sono il sindaco uscente Tomaso Locci (centrodestra) e Valentina Picciau (Centrosinistra).A Sassari Brianda parte con un vantaggio, sulla carta, di 4,5 punti su Campus. Ufficialmente non ci sono apparentamenti. E c'è il fattore astensionismo, molto marcato il 16 giugno scorso: a Sassari ha votato appena il 54,8%, circa il 9% in meno rispetto alle precedenti comunali.