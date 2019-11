Manifestanti di tutte le età intonano "Bella ciao" Firenze, iI popolo delle Sardine riempie piazza della Repubblica per l'arrivo di Salvini Il leader della Lega in città per una cena elettorale in vista delle regionali della prossima primavera. Gli organizzatori: siamo 40mila. In piazza compare un uomo con una bandiera rossa con falce e martello, la folla fischia e lo allontana

Migliaia di 'sardine' arrivate da tutta la Toscana hanno riempito a Firenze la centralissima piazza della Repubblica e le vie limitrofe. La manifestazione, organizzata dai giovani Matilde Sparacino, Danilo Maglio e Cristiano Atticciati, è stata indetta in occasione dell'arrivo del leader leghista Matteo Salvini in città per una cena elettorale in vista delle regionali della prossima primavera.

Non è la prima volta che il segretario del Carroccio riceve un benvenuto poco amichevole nel capoluogo toscano. Infatti, nell'aprile scorso, in piazza dei Tigli, nel quartiere dell'Isolotto, in occasione della presentazione ufficiale del candidato sindaco per il centrodestra, Ubaldo Bocci, alle finestre e ai balconi dei palazzi che circondano la piazza spuntarono per la prima volta lenzuoli e striscioni contro Salvini, all'epoca ministro dell'Interno, e le sue politiche sull'immigrazione. Nei giorni successivi comparvero striscioni alle finestre contro la Lega e il suo leader ovunque Salvini tenesse un comizio. E sempre in occasione delle amministrative della scorsa primavera, a Firenze, proprio in piazza della Repubblica, migliaia di persone si diedero appuntamento per protestare contro il segretario leghista che doveva chiudere la campagna elettorale fiorentina nella vicina piazza Strozzi: in quell'occasione si registrarono anche momenti di tensione tra i manifestanti e le forze dell'ordine.

Manifestanti di tutte le età intonano "Bella ciao"

Diverso il clima questo pomeriggio: manifestanti di tutte le età, con lo slogan "La Toscana non si Lega", hanno intonato "Bella ciao", facendola risuonare anche nelle limitrofe vie dello shopping, suscitando la curiosità dei tanti turisti. Un movimento che, malgrado il rischio di strumentalizzazione, si mantiene apartitico."C'è chi vuole metterci il cappello - ha commentato Danilo Maglio, uno degli organizzatori fiorentini - ma io ho i capelli lunghi e il cappello mi dà fastidio. Ci hanno affiliato a qualsiasi partito esistente. Ieri Potere al popolo ha fatto un comunicato contro di noi, lesivo della nostra immagine, ma noi alle provocazioni non rispondiamo, la figura della sardina è evocativa perché non risponde alle provocazioni.

A conferma di queste affermazioni, un uomo arrivato in piazza della Repubblica con una bandiera rossa con falce e martello è stato allontanato dai manifestanti: "Via dalla piazza" e una bordata di fischi. Dopo pochi secondi l'uomo è andato via, sempre tra i fischi.

Gli organizzatori: siamo 40mila

"Siamo in 40mila, più di Bologna". Così gli organizzatori dal palco della manifestazione. Anche se non è possibile indicare numeri precisi, piazza della Repubblica è completamente piena di gente ed è difficoltoso muoversi anche nelle strade limitrofe. I manifestanti continuano ad arrivare.