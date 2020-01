"A livello regionale siamo un po' divisi" Sardine, verso il congresso nazionale: entro fine mese la data La decisione è stata presa dal direttivo nazionale di Bologna delle Sardine e annunciata stamattina in tv dalla portavoce torinese Francesca Valentina Penotti

Condividi

Le Sardine vanno verso un congresso nazionale, probabilmente una due giorni, le cui date saranno rese note entro il 26 gennaio. La decisione è stata presa dal direttivo nazionale di Bologna delle Sardine e annunciata stamattina in tv dalla portavoce torinese Francesca ValentinaPenotti."A livello regionale siamo un po'divisi, nel senso che ogni Regione pensa giustamente un po' per sé. In Piemonte avremo una sorta di Congresso riunione il 25 gennaio. Importante anche l'Emilia Romagna il 19 gennaio 'Sardina ospita sardina' quindi che comprenderà il week end frail 18 ed il 19 gennaio. Invece il Nazionale posso dirvi che entro il 26 gennaio uscirà una data, una data che verrà stabilita dopo il 26 gennaio, in cui ci sarà un Congresso Nazionale di noi rappresentanti sardine e probabilmente sarà una due giorni". Questa l'agenda dei prossimi mesi del movimento, annunciata da Penotti ad Agorà su Rai 3