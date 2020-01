Dopo le regionali Sardine: "Suonato un campanello di troppo e chiesto uno 'scusa' di meno. Alla fine avete perso" Nota dei fondatori bolognesi all'indomani delle regionali: "Ora inizia la fase più dura"

"Avete suonato un campanello di troppo e chiesto uno 'scusa' di meno. Ma alla fine avete perso. Sonoramente. Nonostante la marea di soldi che continuiamo a non sapere da dove provengano. Nonostante la sregolatezza e i media ossessionati dalle 'salvinate' di turno". Lo scrivono, in un post su Facebook, i fondatori bolognesi delle sardine commentando così, dopo la notte in silenzio, la campagna elettorale delle ultime settimane del leader della Lega Matteo Salvini."Ora ci aspettiamo che i media passino al setaccio ogni vostra imprudenza, ogni vostro errore, ogni vostra leggerezza - aggiungono - un trattamento che tocca a chi perde. E che a maggiore ragione è doveroso quando a perdere è chi ha giocato sporco. Per il vostro mantra delle elezioni subito, oggi dovremmo andare al voto a Forlì e a Ferrara. Secondo il vostro mantra del consenso che tutto concede - concludono - dovreste chiedere permesso prima di entrare a Bibbiano o a Riace, la prossima volta"."Adesso tocca a noi. Non ci siamo montati la testa quando abbiamo riempito 142 piazze in tutta Europa, non ce la monteremo adesso che arriva la prima buona notizia da tanto tempo a questa parte. Inizia la fase più dura. Saremo attenti e vigili dove si è già votato, saremo presenti e agguerriti dove si voterà, soprattutto se lo stile a cui ci avete abituato in Emilia-Romagna e Calabria verrà ripresentato in Puglia, Campania, Marche, Toscana, Liguria, Valle d'Aosta".