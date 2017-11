Champions League, quarta giornata Napoli nei guai: vince il City 2-4 qualificazione appesa ad un filo Non bastano agli azzurri il vantaggio di Insigne e il momentaneo 2-2 di Jorginho su rigore. La squadra di Guardiola rimonta e poi allunga: a segno Otamendi, Stones, Aguero e Sterling. Inglesi già agli ottavi, Shakhtar a 9 punti, azzurri a quota 3: per passare serve ora un miracolo

di Gianluca Luceri Lo spettacolo c’è, non c’è il risultato. E il Napoli, battuto 2-4 al San Paolo dal Manchester City (già qualificato), vede adesso le streghe. Complice anche il netto successo dello Shakhtar Donetsk sul Feyenoord (3-1), il girone si mette male per la squadra di Sarri, ferma a 3 punti contro i 9 degli ucraini: a due giornate dalla fine, la qualificazione agli ottavi è davvero appesa un filo.Un tempo (bellissimo), due storie. La prima metà è tutta dei partenopei, che partono forte e provano il primo assalto con Hamsik: sinistro centrale (6’). Tocca poi a Mertens da posizione molto defilata (13’): Ederson blocca. Al 21’ , a chiusura di un fantastico ‘dai e vai’ proprio con Mertens, Insigne firma il vantaggio con un preciso destro sul secondo palo.Da qui, il vento gira. Si fa male Ghoulam (31’), che lascia il posto a Maggio. Al 32’ ospiti pericolosissimi con Aguero, la cui conclusione viene toccata da Albiol che sfiora di un niente l’autorete. Ma il pari è dietro l’angolo (34’): cross Gundogan, stacco vincente di Otamendi. Cinque minuti dopo (39’), il Napoli vacilla ancora sul colpo di testa di Stones che si stampa sulla traversa a Reina battuto.Emozioni a raffica anche nella ripresa, che si apre con l’occasionissima di Sterling (47’) provvidenzialmente murato da Albiol. Ma il raddoppio del City giunge a ruota (48’): sul successivo corner di Sanè, imperiosa capocciata di Stone che stavolta ha più fortuna visto che il pallone colpisce la traversa interna ma finisce poi, seppur di poco, oltre la linea. L’arbitro Brych certifica l’1-2 degli inglesi con l’ausilio della ‘Goal Line Technology’.Azzurri in affanno ma non certo domi: la dea bendata non aiuta Insigne al 56’, che si libera di Danilo e lascia partire un destro che ‘muore’ beffardo sulla traversa. Un chiaro fallo di Sanè (in ritardo) su Albiol, porta il Napoli sul dischetto (62’): Jorginho manda pallone da una parte e portiere dall’altra. Il San Paolo ci crede e ci credono anche i padroni di casa, che potrebbero addirittuta sorpassare se Ederson non si esibisse in una strepitosa parata su Callejon, innescato da Mertens. Si resta sull’altalena e a salirci, stavolta, è di nuovo la squadra di Guardiola: contropiede fulmineo di Sanè, Hysaj prova a contrastarlo ma la sfera finisce lo stesso sui piedi del ‘Kun’ Aguero che non dà scampo a Reina (69’). Il finale è sempre del City: il n.1 di Sarri si oppone a Bernardo Silva (87’) ma nel recupero nulla può sulla stoccata di Sterling, servito da De Bruyne. Game over.