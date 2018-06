La denuncia di Save the children I bambini di Gaza: una intera generazione affetta da problemi mentali Depressione, iperattività, tendenza alla solitudine, aggressività, incubi: è il risultato delle condizioni di vita e della continua esposizione alla guerra

Una intera generazione di bambini della Striscia di Gaza è affetta da disturbi mentali, in conseguenza delle condizioni di vita e della continua esposizione alla guerra. Lo rivela una ricerca condotta da Save the Children, mettendo l'accento soprattutto sulle conseguenze dell'embargo su Gaza da parte di Israele ed Egitto da circa 10 anni, che ha influito su quello che è il tasso di disoccupazione più alto al mondo.

Non sono mai usciti dalla Striscia

Ai gazawi - il cui 45% ha meno di 14 anni - è impossibile lasciare la Striscia, sulla quale Israele ha lanciato tre imponenti operazioni militari dal 2008. La più sanguinosa di esse nel 2014, denominata "margine protettivo", nella quale morirono 2200 palestinesi, tra cui 500 bambini. "La situazione a Gaza è come una pentola a pressione, le nuove generazioni non hanno mai conosciuto alcuna realta' al di fuori dei confini di Gaza", spiega al quotidiano Al Arab al Jadeed Jennifer Moorehead, direttrice di Save the Children nei Territori Occupati. "Si tratta letteralmente della piu' grande prigione a cielo aperto del mondo".

Depressione, iperattività, tendenza alla solitudine, aggressività, incubi

L'organizzazione britannica ha condotto un sondaggio tra 150 bambini e 150 assistenti sociali per l'infanzia, scoprendo che la depressione, l'iperattivita' e la tendenza alla solitudine e all'aggressivita' sono state riscontrate in ognuno dei bambini interpellati a Gaza. Dal sondaggio emerge che il 63% dei bambini ha incubi di notte, il mentre il 68% ha difficolta' a prendere sonno. Piu' del 60% degli assistenti intervistati che i bambini sono costantemente terrorizzati dalla paura delle bombe e dalla minaccia di un nuovo conflitto. Nel 78% dei casi, si riferisce che e' il suono degli aerei da guerra la fonte di maggiore preoccupazione.

L'embargo israelo-egiziano ha avuto un impatto devastante

Piu' del 90% degli assistenti intervistati sostiene che l'embargo israelo-egiziano ha avuto un impatto devastante sulle vite dei bambini, a partire dalla mancanza di elettricita' - in molti casi poche ore al giorno - e alla scarsita' di acqua potabile. Negli ultimi 15 anni, il tasso di poverta' e' aumentato dal 30% al 50%, accanto al piu' alto tasso di disoccupazione al mondo. La ricerca di Save the Children e' stata effettuata prima dell'inizio della Marcia del Gran ritorno dello scorso 30 marzo, a partire dal quale sono stati uccisi circa 120 palestinesi dalle forze di sicurezza israeliane, mentre i feriti sono fino ad oggi circa 13000.