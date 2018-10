Incontro con la stampa estera Legge di bilancio, Savona: "La nostra politica è corretta, cauta e moderata"

Condividi

"Il programma di Governo è moderato, con tutte le cautele necessarie". Il ministro degli Affari europei Paolo Savona parla alla Stampa estera e definisce la politica del Governo "corretta, cauta e per certi versi moderata".

"C'è una prima condizione- spiega-. "Ogni trimestre sottoporremo a verifiche l'andamento dell'economia e gli obiettivi di crescita che ci sono prefissi a partire dal 31 dicembre di quest'anno. Più cautela di questo! E la seconda cautela che partirà domani o dopo: creare una cabina di regia per il rilancio degli investimenti pubblici e privati perché la posizione espressa nella Nota del Def dice che lo strumento per ottenere la crescita sono gli investimenti".

"Dicono che il 2,4% di deficit sia troppo? Cosa dobbiamo fare con una politica monetaria che cambia segno e con il rallentamento della crescita internazionale?". aggiunge il ministro. "L'Unione europea tiene il pilota automatico in questa situazione. Allora se rischia di andare contro un iceberg tiene il pilota automatico lo stesso? Non le interessa?", ha aggiunto Savona."Noi crediamo che lo sviluppo sarà più alto e il rapporto deficit/Pil sarà più basso. Per questo mostriamo serenità e serieà di fronte alle obiezioni" afferma Savona. "Sono convinto che noi potremmo arrivare al 2% invece che 1,5% nel 2019 e al 3% invece che 1,6%" nel 2020".