Aula rinvia a domani Sblocca-cantieri. Conte: il super-emendamento rischia di creare caos. Salvini: risolviamo oggi Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono sentiti stamane, in una telefonata che viene descritta "lunga e cordiale"

Danilo Toninelli e Matteo Salvini (foto d'archivio Ansa)

Condividi

commenta in diretta

Ancora braccio di ferro sull'emendamento della Lega sullo sblocca cantieri: 'Voglio le norme Ue, non quelle del Burundi', sbotta Matteo Salvini ma da M5s, con Toninelli, si avanza il sospetto che la Lega voglia usare il provvedimento come pretesto per la crisi. Il premier fa un appello: 'Il tempo è poco e rischiano anche le norme sul terremoto'. Di Maio si dice fiducioso sulla base di un 'testo già condiviso e pronto per essere votato'. L'apertura di Patuanelli alla Lega."Il super-emendamento rischia di creare il caos": così il premier, al suo arrivo a Torino per la bilateriale tra Italia e la Commissione europea per delineare nuove misure contro l'inquinamento dell'aria in merito all'emendamento della Lega sul Codice degli Appalti. "Faccio un appello alla Lega: il tempo è poco, mi raccomando"."Ieri c'è stato ancora un vertice a Palazzo Chigi, ormai è pubblico questo super-emendamento degli amici della Lega. Ho cercato di far notare che mancano pochi giorni per la conversione", aggiunge Conte, sottolineando che "è un emendamento che mette in discussione tutto un impianto"."Con gli amici della Lega ci abbiamo lavorato per mesi,raccogliendo tutte le istanze del mondo dei portatori interesse- osserva il presidente del Consiglio -. Da 30 anni faccio il giurista e questo super-emendamento non l'ho capito, dal punto di vista tecnico rischia di creare il caos normativo. So che in sostanza, volendo congelare l'attuale Codice degli Appalti, propone una improbabile reminiscenza del vecchio codice, che è ormai abrogato, quindi davvero ci avviamo a un caos"."La risolviamo oggi. A noi interessa fare ripartire il Paese con buon senso, senza impuntature, senza metterci le bandierine. Siamo persone ragionevoli. Quindi conto che entro oggi si chiuda l'accordo perché nello sblocca cantieri ci sono i soldi per i Comuni, i soldi per i terremotati, c'è libertà di azione per le imprese". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier,a Castelfranco Emilia, nel Modenese, in una visita a sostegno del candidato sindaco del centrodestra.Intanto fonti leghiste fanno trapelare che tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio c'è stata oggi una telefonata che viene descritta "lunga e cordiale".Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte valuta "positivamente il fatto che dopo la sua conferenza stampa di ieri i leader delle due forze di maggioranza siano tornati a parlarsi: il ritorno al dialogo è una buona premessa - proprio come auspicato ieri nel discorso del premier - per procedere nella giusta direzione". Lo affermano fonti di Palazzo Chigi."L'emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri (che sospende per due anni il codice degli appalti ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa dubitare che sia solo un pretesto per creare caos e far cadere il governo". Lo afferma il ministro delle infrastruttureintervistato da Radio24."Mi sono stancato della retorica che Salvini dice sì e il M5s dice no". Lo afferma il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli intervistato a Radio24 secondo cui "si dice sì alle cose giuste". Per il ministro "lo sbloccacantieri è il giro di boa, risolto quello si va avanti. Io dico che sulla Flat tax siamo con lui. Salvini la vuole fare? si chiudesse in una stanza con il ministro Tria e trovasse un accordo con la Ue e non continuasse ad andare in campagna elettorale. Noi non lo osteggeremo"."Non ho alcuna intenzione di far cadere il governo, ma il governo è pagato per fare, i ministri e i presidenti sono pagati per fare". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Internoa Rtl sottolineando che sullo sblocca cantieri "non è la Lega ma il Paese che ha le idee chiarissime". Bisogna dunque "resettare il codice degli appalti - conclude Salvini - aprire i cantieri e cancellare tutta quella burocrazia"."Chiediamo di rifarci alla normativa europea, non al codice del Burundi. per snellire, velocizzare, accelerare", dice ancora Salvini come risposta al ministro Toninelli secondo il quale l'emendamento della lega sullo sblocca cantieri e' un pretesto per far cadere il governo. "Se qualcosa non funziona - ha concluso - va cambiato, va azzerato"."A Salvini che dice che non vuole far cadere il governo e andare avanti chiedo di venire al tavolo "tecnico sullo sblocca cantieri, "la campagna elettorale è finita". Così, intervistato a Radio24le parole del vicepremier che, in contemporanea su Rtl, dice di non voler fare cadere l'esecutivo ma che "il governo è pagato per fare". Per Toninelli "a parole dice andiamo avanti ma nei fatti con l'emendamento allo sblocca cantieri bocciato da tutti e non solo da noi, fa l'esatto opposto""Io il vertice lo faccio oggi, domani, dopodomani, facciamo anche un vertice al giorno. Però le cose da fare sono sul tavolo, basta che si riparte con il fare" ha dettosempre a Rtl ribadendo la necessità di accelerare sulle grandi opere e sullo sblocca cantieri.Dunque a Conte che chiede di andare avanti come risponde? "Io dico di si ma basta che ci siano tanti si - ha risposto Salvini- E spero che questi si coinvolgano tutti". "Diciamo che non tutti si aspettavano un risultato così clamoroso della Lega, ma in democrazia funziona così - ha concluso - Io tengo i piedi in terra non voglio cambiare nulla ma dico al governo di accelerare"."La mia volontà c'è" ma "se mi dovessi accorgere che tra 15 giorni ci ritroviamo qui a dirci le stesse cose, con gli stessi ritardi e gli stessi rinvii, allora sarebbe un problema". Cosìha risposto a Rtl a chi gli faceva notare che dopo il discorso di ieri di Conte poco è cambiato. "Noi siamo pronti, vogliamo fare, abbiamo idee e progetti - ha aggiunto Salvini - Conto che assorbiti i voti di questa campagna elettorale tutti partano determinati e compatti"."Evitiamo che i conflitti all'interno del governo pregiudichino ciò che di buono è stato fatto. Smontare "lo Sblocca cantieri" sarebbe più un'operazione di malizia che di sostanza". Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia concludendo l'assemblea pubblica dell'Unione Industriali di Napoli.