2019/05/21 15:21

L'approdo del dl è previsto per martedì 28 maggio Sblocca cantieri, la Lega ritira l'emendamento Tav in Commissione Si trattava dell'emendamento 4.6 al testo 2, che chiedeva di inserire la Tav nell'elenco delle opere infrastrutturali ritenute prioritarie ed emergenziali per cui nominare un commissario. Secondo fonti parlamentari rimane il testo depositato in aula

Condividi La Lega ha ritirato l'emendamento al decreto Sblocca cantieri che chiedeva di inserire la Tav tra le opere prioritarie per le quali nominare un commissario. L'annuncio è arrivato in avvio dei lavori delle commissioni Ambiente e Lavori pubblici del Senato. L'emendamento è stato presentato anche per l'Aula, dove il testo è atteso a partire dal martedì 28 maggio.



