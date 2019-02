La crisi in America Latina Scade ultimatum a Maduro, principali paesi Ue tranne Italia riconoscono Guaidó Presidente Venezuela In precedenza anche la Francia ha riconosciuto Guaidó come presidente ad interim e si prevede che oggi faranno altrettanto gli altri paesi. Mattarella: "Non può esserci incertezza o esitazione da parte dell'Italia"

Condividi

El Gobierno de #España impulsará el Grupo de Contacto Internacional creado por la UE para acompañar a #Venezuela en la convocatoria de elecciones libres y democráticas.

Dedicaremos todo nuestro esfuerzo para alcanzar la paz, la libertad y la concordia del pueblo venezolano. pic.twitter.com/QzUj9uIl3Q — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 4 febbraio 2019

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4 febbraio 2019

L'Italia oggi ha nuovamente bloccato una dichiarazione dell'Unione Europea sulla situazione in Venezuela, anche se non conteneva il riconoscimento Ue di Juan Guaidó come presidente ad interim del paese. Lo apprende l'Agi da diverse fonti europee. La dichiarazione, che doveva essere pubblicata nel pomeriggio dall'Alto rappresentante Federica Mogherini a nome dei 28 Stati membri, si limitava a reiterare il "sostegno" dell'Ue all'Assemblea nazionale venezuelana e al suo presidente e menzionava il fatto che alcuni Stati membri avevano riconosciuto Guaidó sulla base delle loro "prerogative".L'Italia è stato l'unico paese a opporsi alla dichiarazione Ue sul Venezuela e non ha presentato controproposte, hanno spiegato le fonti. Il testo era stato nviato agli Stati membri questa mattina presto, con una prima scadenza per l'approvazione alle 10, ma l'Italia e altri due paesi avevano chiesto un rinvio chiedendo più tempo per valutarlo.Alla seconda scadenza, fissata alle 13, solo l'Italia ha obiettato. Già giovedì scorso, durante una riunione informale dei ministri degli Esteri a Bucarest, l'Italia era stato l'unico paese a opporsi a una dichiarazione dell'Ue per risconoscere Guaidó come presidente a interim con il compito di organizzare elezioni in Venezuela. Il ministro degli esteri spagnolo, Josep Borrell, prima di lasciare Bruxelles per rientrare a Madrid ha detto che non ci sarà una dichiarazione congiunta dei paesi Ue sul Venezuela a causa della opposizione di "alcuni paesi", ma è possibile che il gruppo di governi che condivide la stessa posizione sulla situazione a Caracas, sottoscriva un documento a parte."Ci sono alcuni che continuano ancora ad opporsi - ha detto Borrell - ma si è chiuso il termine entro cui tutti hanno detto quello che dovevano dire. Nel caso in cui non dovesse esserci una dichiarazione comune, che sicuramente non ci sarà, ci sono molti paesi che possono condividere una dichiarazione che traduca la posizione che la Spagna e altri paesi hanno espresso".Il governo spagnolo riconosce Juan Guaidó come presidente del Venezuela in modo "esplicito e chiaro". Lo ha annunciato il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez dalla Moncloa.In un tweet il premier spagnolo ha poi riportato la sua dichiarazione: "Riconosco Juan Guaidó come presidente in carica del Venezuela, con un orizzonte chiaro: la convocazione di elezioni presidenziali libere e democratiche, con garanzie e senza esclusioni. Non farò un passo indietro, per la libertà, la democrazia e l'armonia in Venezuela".La dichiarazione di Sanchez arriva al termine degli otto giorni concessi da diversi paesi europei, tra cui la Spagna, affinché Nicolás Maduro convochi elezioni presidenziali con garanzie democratiche.E dopo la Spagna anche il Regno Unito ha riconosciuto Juan Guaidó come "presidente provvisorio" del Venezuela, dopo che Nicolás Maduro ha respinto l'ultimatum di diversi Paesi europei che gli intimavano di organizzare una nuova elezione presidenziale. "Nicolás Maduro non ha convocato elezioni presidenziali negli otto giorni che ci eravamo prefissati", ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt su Twitter."Pertanto, il Regno Unito insieme ai suoi alleati europei ora riconosce Juan Guaidó come presidente ad interim fino a quando si potranno tenere elezioni credibili", ha annunciato. "Speriamo che questo ci avvicini alla fine della crisi umanitaria", ha confidato il capo della diplomazia britannica.Lo scorso 26 gennaio, Regno Unito, insieme a Spagna, Francia e Germania, aveva dato a Maduro un ultimatum di otto giorni per indire elezioni presidenziali, minacciando altrimenti di riconoscere Guaidó, che il 23 gennaio si è autoproclamato "presidente in carica" del paese.In precedenza anche la Francia ha riconosciuto Guaidó come presidente ad interim e si prevede che oggi faranno altrettanto i paesi che hanno dato l'ultimatum a Maduro.La situazione in Venezuela "richiede senso di responsabilita' e chiarezza su una linea condivisa con tutti i nostri alleati e i nostri partner l'Ue. Non ci puo' essere incertezza ne esitazione: la scelta tra la volonta' popolare e richiesta di autentica democrazia da un lato e dall'altro la violenza della forza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla inaugurazione del centro rifugiati Astalli a Roma.La situazione in Venezuela è "particolarmente rilevante anche per l'Italia" per il legame "strettissimo" tra i due Paesi, "per i tanti italiani che vivono in Venezuela e per i tanti venezuelani di origine italiana. Una condizione che ci richiede senso di responsabilita' e chiarezza". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugurando un Centro Astalli per i rifugiati."Non è facile per noi capire la politica italiana o le difficoltà interne del vostro governo ad assumere certe posizioni. Immagino che anche il resto del mondo non possa capire fino in fondo come funzionano le cose da noi. Ma qui ci sono alcuni fatti evidenti che in Italia si devono conoscere. In Venezuela negli ultimi quindici anni sono morte a causa della violenza 250.000 persone. Nel nostro paese c' è stato un bagno di sangue a causa dell' esplosione della criminalità, alla quale vanno aggiunte le azioni delle forze di repressione di Maduro che hanno commesso innumerevoli violazioni dei diritti umani comprese vere e proprie esecuzioni. Questa è la triste realtà del nostro Paese, sono fatti". Juan Guaidó leader dell' opposizione, in un colloquio col Corriere della Sera, chiede al governo di unirsi subito agli altri Stati europei. "Se i governi europei vogliono contribuire a fermare tutto questo devono muoversi in blocco affinché le forze che ancora sostengono Maduro sentano tutto il peso della pressione diplomatica e politica dell' Europa. È molto importante per noi e per il ritorno della democrazia in Venezuela" spiega Guaidò."Faremo tutto quello che è possibile affinché il governo italiano aggiunga il suo appoggio, per noi importantissimo, al resto dell' Unione europea - aggiunge - Nella grande manifestazione di domenica si sono espressi sul palco vicino a me anche i rappresentanti della grande comunità italo-venezuelana. Spero che il governo italiano ascolti con attenzione il loro messaggio".