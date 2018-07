MONDO

2018/07/05 07:11

Stati Uniti Scala la base della Statua della libertà: "Liberate i flgli dei migranti in gabbia". Arrestata La protesta contro l'Amministrazione Trump è stata messa in atto da una donna afroamericana. Le autorità hanno fatto evacuare Liberty Island e sul posto era accorsa l'Unità di Servizio di Emergenza del Dipartimento di Polizia di New York

Condividi Una donna afroamericana ha scalato la base della Statua della Libertà, per protestare contro la politica dell'amministrazione Trump: chiedeva che tutti i bambini migranti fossero liberati, riferendosi ai figli dei clandestini separati dai genitori al confine col Messico. sull'immigrazione.



Prima di arrestarla, la polizia ha negoziato per ore per farla scendere.



Le autorità hanno fatto evacuare Liberty Island e sul posto era accorsa l'Unità di Servizio di Emergenza del Dipartimento di Polizia di New York.



Una donna afroamericana ha scalato la base della Statua della Libertà, per protestare contro la politica dell'amministrazione Trump: chiedeva che tutti i bambini migranti fossero liberati, riferendosi ai figli dei clandestini separati dai genitori al confine col Messico. sull'immigrazione.Prima di arrestarla, la polizia ha negoziato per ore per farla scendere.Le autorità hanno fatto evacuare Liberty Island e sul posto era accorsa l'Unità di Servizio di Emergenza del Dipartimento di Polizia di New York.

Condividi