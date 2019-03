Milano Caso Scala, sindaco Sala: restituiremo 3,1 milioni ai sauditi L'annuncio del sindaco dopo la riunione del consiglio del Piermarini e la relazione del sovrintendente sull'accordo con l'Arabia Saudita.

Condividi

Il Cda del Teatro alla Scala, riunito oggi, ha deciso di restituire i 3,1 milioni all'Arabia Saudita. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è presidente del Cda."In data 4 marzo è arrivato un bonifico di 3 milioni e' un secondo di 100mila euro da parte del principe Badr bin Abd Allah. I bonifici non riportano causali, ma il problema è che sono stati fatti non rispettando le linee guida relative alle donazioni. La Scala ha un codice affinchè eventuali donazioni vengano accettati. Quindi ho proposto e il Cda ha accettato che questi 3 milioni vengano restituiti immediatamente", ha spiegato il sindaco al termine della riunione.La decisione, ha poi precisato il sindaco rispondendo alle domande dei cronisti, ha approvato la decisione all'unanimita'.Il Cda del Teatro alla Scala 'non reputa che l'Arabia Saudita sia un Paese con cui non si deve parlare o avere relazioni. La cultura è uno strumento per tenere rapporti'. Ha detto il sindaco di Milano, 'Se qualcuno ritiene che non si debba parlare, se i politici hanno da dire qualcosa, sono pregati di allinearsi con quello che i loro consiglieri dicono in consiglio', ha detto.