Scalea Cosenza, vola giù dal quarto piano. Fermato il compagno per omicidio Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori la donna sarebbe precipitata dalla finestra in seguito a una lite con il suo compagno. L'uomo è stato portato nel carcere di Paola

Condividi

È stato fermato dai carabinieri il convivente della donna domenicana di 36 anni morta ieri dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo a Scalea, in provincia di Cosenza.L'uomo, anche lui domenicano di 26 anni, è stato fermato con l'accusa di omicidio dai carabinieri della compagnia di Scalea e del Nucleo investigativo di Cosenza, in esecuzione di un decreto emesso dal pm.Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori la donna sarebbe precipitata dalla finestra in seguito a una lite con il suo compagno. L'uomo è stato portato nel carcere di Paola.