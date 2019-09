MONDO

2019/09/15 07:22

Usa Scandalo al college: tuta cachi e sveglia alle 6.30 per la detenuta Huffman, ex Desperate Housewives Ora che l'attrice Felicity Huffman è stata condannata a 14 giorni di carcere per aver tentato di far entrare la figlia, in modo fraudolento, in un college esclusivo, l'attenzione si è spostata alla prigione dove sconterà la pena

Felicity Huffman, William H Macy (Ansa/EPA/CJ GUNTHER) Condividi La corte federale ha chiesto che l'ex attrice, diventata famosa nella serie Desperate Housewives, vada nel carcere federale di Dublin, California, istituto a "bassa sicurezza" con 1.235 detenute, a cinquanta chilometri da San Francisco, dove scontarono la pena Sara Jane Moore, la donna che tentò di assassinare il presidente degli Stati Uniti, Gerald Ford, nel 1975, e Autumn Jackson, condannata per aver tentato di estorcere 40 milioni di dollari a Bill Cosby.



Sarà la direzione carceri a prendere la decisione tra sei settimane, il 25 ottobre. Se verrà accolta la richiesta del giudice, Huffman andrà nell'istituto di Dublin dove indosserà una tuta color cachi con nome e numero identificativo, dovrà rifarsi il letto entro le 6.30, salvo i weekend e le festività, quando le detenute possono dormire fino alle 10.



Nei fine settimana le detenute sono autorizzate a prendere il sole a patto che indossino maglietta e pantaloncini, e possono guardare la televisione fino alle 23.45 - fino alle 20.45 negli altri giorni - e possono spendere al massimo 320 dollari allo spaccio.



Huffman, accusata di aver speso 15 mila dollari per alterare i test universitari d'ingresso della figlia, è la prima dei trenta genitori coinvolti nello scandalo a essere stata condannata.



Oltre ai quattordici giorni, l'attrice dovrà pagare 30 mila dollari di multa e lavorare per 250 ore in una comunità di servizio sociale. La corte federale ha chiesto che l'ex attrice, diventata famosa nella serie Desperate Housewives, vada nel carcere federale di Dublin, California, istituto a "bassa sicurezza" con 1.235 detenute, a cinquanta chilometri da San Francisco, dove scontarono la pena Sara Jane Moore, la donna che tentò di assassinare il presidente degli Stati Uniti, Gerald Ford, nel 1975, e Autumn Jackson, condannata per aver tentato di estorcere 40 milioni di dollari a Bill Cosby.Sarà la direzione carceri a prendere la decisione tra sei settimane, il 25 ottobre. Se verrà accolta la richiesta del giudice, Huffman andrà nell'istituto di Dublin dove indosserà una tuta color cachi con nome e numero identificativo, dovrà rifarsi il letto entro le 6.30, salvo i weekend e le festività, quando le detenute possono dormire fino alle 10.Nei fine settimana le detenute sono autorizzate a prendere il sole a patto che indossino maglietta e pantaloncini, e possono guardare la televisione fino alle 23.45 - fino alle 20.45 negli altri giorni - e possono spendere al massimo 320 dollari allo spaccio.Huffman, accusata di aver speso 15 mila dollari per alterare i test universitari d'ingresso della figlia, è la prima dei trenta genitori coinvolti nello scandalo a essere stata condannata.Oltre ai quattordici giorni, l'attrice dovrà pagare 30 mila dollari di multa e lavorare per 250 ore in una comunità di servizio sociale.

Condividi