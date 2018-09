Lo riporta il quotidiano olandese Nrc. Scandalo pedofilia, accuse a chiesa Olanda: coperti abusi per anni Nel corso di 65 anni, venti dei 39 cardinali olandesi, vescovi e loro ausiliari che si sono susseguiti risulterebbero coinvolti nella copertura di abusi sessuali nei confronti di minori, commessi tra il 1945 e il 2010

Nel corso di 65 anni, venti dei 39 cardinali olandesi, vescovi e loro ausiliari che si sono susseguiti risulterebbero coinvolti nella copertura di abusi sessuali nei confronti di minori, commessi tra il 1945 e il 2010. mirino 20 alti ecclesiastici su 39 Quattro di loro avrebbero commesso abusi in prima persona. Lo riporta il quotidiano olandese Nrc.Contattata da AFP, la portavoce della Chiesa olandese Daphne van Roosendaal ha riferito che può "confermare una parte" delle rivelazioni. Altri elementi, invece, sono basati su informazioni anonime fornite da un'unità di assistenza alle vittime allestita dalla Chiesa stessa."I nomi di diversi vescovi corrispondono a quelli che cita un rapporto ordinato dalla Chiesa nel 2010", spiega la portavoce, sottolineando che i vescovi menzionati nel frattempo sono perlopiù morti e i casi sono tutti prescritti. Nessuno dei vescovi messi in discussione dall'inchiesta del giornale è ancora attivo e quelli ancora in vita non hanno voluto commentare, riporta Nrc. Si tratta dell'ultimo scandalo a colpire la Chiesa nel mondo per i casi di preti pedofili. Dall'Australia all'Europa, al Nord e Sud America molti hanno cominciato a denunciare di avere subito abusi da membri del clero, in quello che l'arcivescovo tedesco Georg Gaenswein ha definito "l'11 settembre" della Chiesa.