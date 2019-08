Mercati Schiarita sui dazi, borse europee si risollevano

di Maria Giovanna Lorena Inizialmente deboli, le borse europee hanno cambiato rotta dopo i segnali di una schiarita sulla contesa commerciale tra Stati Uniti e Cina.Le rassicurazioni del presidente americano Trump sulla possibile ripresa delle trattative con Pechino hanno dato sostegno ai listini, mettendo in ombra nuovi segnali negativi sull'economia tedesca: l'indice Ifo sulla fiducia degli imprenditori ha perso quota in agosto più del previsto, scendendo ai minimi da sette anni.L'andamento migliore è quello di Piazza Affari: l'indice principale guadagna lo 0,59%, avvicinandosi a metà seduta, mentre Parigi sale dello 0,53% e Francoforte dello 0,34% (Londra è ferma oggi per una festività).Lo spread si mantiene in area 200 punti base, a 201, con il rendimento del nostro Btp decennale all'1,34%, mentre l'attenzione resta puntata sulla situazione politica e le trattative per la formazione di un nuovo governo.Infine, l'Euro si conferma sopra quota 1,11 nel cambio con il Dollaro, a 1,1118.