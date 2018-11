Exploit azzurro in Coppa del Mondo Sci, trionfo della Brignone nel gigante di Killington L'azzurra si impone con una splendida seconda manche dopo aver chiuso seconda a metà gara. Dietro di lei la norvegese Mowinckel e l'austriaca Brunner. Nono successo in CdM

Condividi

Italia dello sci a segno con una strepitosa Federica Brignone a Killington, negli Usa. Dopo il secondo posto nel gigante d’apertura di Soelden, in Austria, la 28enne valdostana si aggiudica quello sulle neve americane con una seconda manche da incorniciare (nettamente davanti nonostante un errore), dopo aver chiuso al secondo posto la prima discesa. L’azzurra, tempo totale 1’51”33, precede la norvegese Mowinckel, in testa a metà gara, di 49 centesimi, e di 78 centesimi l’austriaca Brunner, al primo podio in CdM. Per l’azzurra si tratta del nono successo in CdM (26 podi in carriera).Le altre azzurre: Marta Bassino 11.ma, Irene Curtoni 14.ma. Con questo successo la Brignone è ora seconda in CdM con 180 punti dietro alla leader americana Mikaela Shiffrin (210), soltanto quarta nonostante il tifo del pubblico di casa. “Non pensavo di farcela dopo l’errore che ho commesso, quando sono arrivata in fondo non credevo di essere in testa” commenta l’azzurra dopo aver tagliato il traguardo.