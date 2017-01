Svizzera Sci: Italia sul podio, Moelgg secondo nello slalom di Adelboden Vittoria del norvegese Kristoffersen, terzo Hirscher

Ancora un podio per l'Italia dello sci.L'azzurro Manfred Moelgg in 1.56.70 è arrivato secondo nello slalom speciale di Adelboden (comune svizzero del Canton Berna) a pochi giorni dalla vittoria di Zagabria. E' il terzo podio stagionale e il ventesimo in carriera per l'altoatesino di 34 anni.Ha vinto il norvegese Henrik Kristoffersen - 13° successo - in 1.54.87 e terzo l' austriaco Marcel Hirscher - 101 podio in carriera - in 1.57.06.Per l'Italia ci sono in classifica soltanto Patrick Thaler, 17° in 1.59.10 e Giuliano Razzoli, 28° in 2.00.23.La Coppa del Mondo uomini passa ora nella vicina Wengen: venerdì combinata, sabato discesa sulla Lauberhorn, la pista più lunga del modo con i suoi 4,5 km, e domenica speciale. Per i prossimi giorni il meteo annuncia grandi nevicate.