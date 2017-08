Sciopero Università, Garante: legittimo, ma non condizioni attività studenti

La Sapienza di Roma, foto di repertorio

E' legittimo lo sciopero dei docenti universitari in corso da oggi fino al 31 ottobre prossimo: lo ha deciso il Garante degli scioperi il quale "a seguito della mancata convocazione da parte del Ministero dell'Istruzione dei soggetti proclamanti (suggerita dalla Commissione a seguito di un'audizione svoltasi tra le parti lo scorso 20 luglio scorso) per tentare di scongiurare l'astensione, ha preso atto della legittimità formale" della protesta.Al contempo, l'Autorità, a tutela dei diritti degli studenti, ha fissato alcuni limiti: è consentita, nel periodo 28 agosto-31 ottobre, la sospensione del primo appello laddove siano previsti più appelli nello stesso periodo; deve essere garantita l'organizzazione di un appello straordinario non prima del quattordicesimo giorno successivo a quello dello sciopero solo laddove la sessione d'esame consista in un unico appello.Inoltre, devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare che l'appello straordinario pregiudichi la partecipazione degli studenti laureandi alla sessione di laurea autunnale, ivi compreso l'eventuale differimento della data di inizio di quest'ultima; infine, sostiene il Garante, deve essere garantita la massima diffusione della comunicazione di tale astensione e delle relative modalità attuative, con particolare riferimento all'erogazione delle prestazioni indispensabili, facendo ricorso anche all'ausilio di strumenti informatici (siti web, posta elettronica e intranet, ecc.).