Rieti Incidenti in montagna: scivola sul Terminillo, muore un'alpinista D. M., 48 anni, è precipitata lungo il "canalone centrale", nella stessa zona in cui il 27 dicembre ha perso la vita un escursionista di Vicenza

Condividi

I Vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti nella tarda mattina di oggi sulle pendici del Monte Terminillo, nel "canalone centrale", per portare soccorso a una donna precipitata nella stessa zona dove perse la vita il 27 dicembre lo sfortunato escursionista di Vicenza. Purtroppo anche questa volta, nonostante tutti gli sforzi dell'apparato del soccorso, per la 48enne D.M. non c'è stato nulla da fare.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i volontari del Soccorso alpino, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato.